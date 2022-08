Per molti le ferie estive sono un argomento da archiviare mentre per altri stanno appena per arrivare. La maggior parte delle persone avrà già deciso dove trascorrere i giorni di riposo ma per gli indecisi ci sarà ancora modo di rimediare. Tra le mete più gettonate c’è, sicuramente, la Sicilia con le sue città, la sua storia e le acque meravigliose. Tuttavia, la Sicilia non è solamente questo. Oggi, infatti, si proporrà un itinerario diverso da quello classico basato su spiagge e mare cristallino. Chi ha solamente qualche giorno, infatti, potrà concentrarsi sulla visita di Catania e sul percorrere una ferrovia molto caratteristica. La Circumetnea, infatti, darà la possibilità di osservare da vicino l’Etna percorrendo zone caratterizzate da paesaggi mozzafiato. Il costo per questa escursione sarà davvero ridotto e ci darà la possibilità di ammirare zone meravigliose di questa splendida isola.

Tra mare e montagna ecco la città dell’elefante da visitare a settembre in Italia

La base perfetta per questa escursione è la città di Catania che offrirà decine di attrazioni da visitare. La visita potrà iniziare dal Duomo con la sua facciata in marmo bianco e i suoi interni dove si potrà ammirare anche la tomba del famoso compositore Bellini. Nella piazza davanti al Duomo, poi, sarà possibile ammirare la Fontana dell’Elefante scolpita nella lava nera. Tra le architetture da vedere, poi, troviamo Villa Bellini e il suo parco ideale per riposarsi all’ombra. In via dei Crociferi, poi, si concentra la maggior parte delle chiese di Catania. Dalla Chiesa di San Francesco a quella di San Benedetto passando per la Chiesa di San Giuliano e quella di San Nicolò all’Arena. La via principale della città, poi, è via Etnea dove sarà possibile concedersi un po’ di shopping ma anche bere un caffè o prendere un aperitivo.

Circumetnea

Da Catana, poi, sarà possibile prendere il treno a scartamento ridotto che ci porterà alla scoperta dei paesi attorno all’Etna. Il percorso completo da Catania a Randazzo e, poi, fino a Giarre è disponibile due volte al giorno. Una corsa al mattino verso le 8 e una seconda corsa attorno a mezzogiorno. Per orari e informazioni dettagliate si consiglia di consultare il sito ufficiale o di chiamare il numero di telefono. Il treno è piccolo ma caratteristico e toccherà i maggiori borghi presenti sul percorso, tra questi Bronte famosa ovunque per i suoi pistacchi. Il percorso durerà circa due ore da Catania a Randazzo e un’ora da qui a Giarre. Una volta arrivati al capolinea si potrà acquistare un biglietto per tornare a Catania attraverso la ferrovia classica. Tra mare e montagna ecco la città dell’elefante che si affaccia su uno dei vulcani più famosi del Mondo.

