Le infinite code chilometriche di questi giorni sull’autostrada del Brennero fanno capire quanto gli italiani stiano cercando il fresco della montagna. Dopo un biennio di assoluto protagonismo delle nostre località montane, è tornato in auge anche il mare. Ma, se qualcuno pensava che la montagna potesse perdere qualche colpo, di sicuro si è sbagliato. Complice sicuramente anche questo luglio tremendamente caldo, in cui pinete, boschi e alture rappresentano un vero e proprio paradiso. Come questa meravigliosa località delle nostre Alpi, che presenta anche un laghetto considerato tra i più belli d’Europa. Per chi non avesse ancora visitato Anterselva, sarebbe il caso di segnare questa località e visitarla il prima possibile.

Cosa vedere ad Anterselva

Tra le vallate delle Alpi più belle e suggesive, anche questa località che d’estate e d’inverno può ospitare davvero tutti coloro che cercano sport e relax. Considerando che sono davvero tantissime le località montane affascinanti nel nostro Paese, Anterselva ha davvero una sua particolarità. Così piccola, ma incastonata in uno scenario maestoso e meraviglioso come quello delle Dolomiti. Ci troviamo nella parte dell’Alto Adige, che gli appassionati di biathlon, conoscono davvero molto bene. Qui, infatti, complice il paesaggio naturale e la scenografia, si svolgono molto spesso dei Campionati del Mondo di questo affascinante sport.

Siamo inseriti geograficamente nel comprensorio turistico di Plan de Corones, vero e proprio paradiso dagli amanti dello sci. Attenzione, poi per tutti i nostri Lettori amanti dei laghi, perché oltre al bellissimo specchio d’acqua locale, da non perdere anche il vicino lago Obersee. Sembra un paesaggio d’altri tempi, ma qui ci imbatteremo nei pascoli frequentati dalle mucche, tra il canto degli uccellini e le fughe degli scoiattoli.

Tra le vallate delle Alpi questa località con 1 dei laghi più belli

Non facciamoci però trarre in inganno dalle sue caratteristiche invernali, perché Anterselva, col suo meraviglioso lago, è bellissima anche d’estate. Visitando queste zone per fare delle passeggiate rilassanti, troveremo vere e proprie colonne di amanti della mountain bike. Qui, i percorsi sono davvero tanti e la bicicletta diventa assoluta protagonista, sia per delle semplici gite, che per gli appassionati di percorsi più impegnativi. Se siamo possessori di moto, attenzione che tutto il comprensorio, sconfinando addirittura verso l’Austria, offre tappe scenografiche indimenticabili per gli amanti delle due ruote.

