La bici almeno non ce l’hanno mai tolta in questo lungo anno. Anche se, in teoria, avremmo dovuto limitare i giri alla città o al nostro paese o giù di lì. Ma, adesso che si riaprono anche le prospettive di fare le vacanze, per gli appassionati della bici ecco i 150 km della pista più lunga d’Europa senza uscire dall’Italia tra panorami mozzafiato. Parliamo della “Garda by Bike” che si sviluppa sul nostro lago di Garda. Lavori che vedranno un termine nei prossimi mesi e che sono avanzati anche grazie alle soste forzate del traffico. Vediamo di cosa si tratta nel nostro articolo della sezione Viaggi della Redazione.

Considerata già la più bella d’Europa

Qualcuno la considera già la pista ciclabile più bella d’Europa, dato che è a sbalzo sul lago più grande d’Italia. Per gli appassionati della bici ecco i 150 km della pista più lunga d’Europa senza uscire dall’Italia tra panorami mozzafiato, montagne e acque cristalline. La pista attraversa tutte e tre le regioni del Garda: Veneto, Trentino e Lombardia. Coinvolte le province di Trento, Brescia e Verona, con pedalate che, in certi tratti, ci portano a sembrare sospesi sulle acque del lago.

Non è solo una ciclabile ma anche una pedonale

Non parliamo però solo di una ciclabile, ma di una ciclopedonale, aperta h 24, illuminata anche di notte e percorribile a un massimo di 10 km orari, per permettere anche ai pedoni di passeggiare. Una meravigliosa e moderna struttura in acciaio, in alcuni punti, letteralmente a strapiombo tra gallerie e montagne che sembrano fare da spettatori. Una volta terminata, la Garda by Bike sarà collegata ad altre due “colleghe” in fase di realizzazione o già attive: la Ciclovia VenTo e quella del Sole, che attraverseranno il Po. A quel punto gli appassionati di bici avranno a disposizione percorsi davvero incredibili, suggestivi e vari della nostra splendida penisola.

