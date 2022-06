Tra le spiagge più cristalline e silenziose di sempre questa meta economica ci farà immergere in un’acqua blu intensa e meravigliosa

Con le vacanze finalmente in arrivo, molti di noi stanno pensando a dove andare e a cosa fare nello specifico. In tantissimi, come ogni anno, stanno optando per andare al mare. Con il fresco dell’acqua e il caldo sole, amico dell’abbronzatura, andare in spiaggia durante l’estate è sicuramente un piacere per moltissimi di noi. Ma è bello anche variare, cercando altri posti di mare da visitare ed evitando di andare sempre nel medesimo luogo. Ovviamente, ci sono alcuni litorali italiani davvero meravigliosi che potremmo non voler abbandonare. Ma, se volessimo provare una nuova esperienza, c’è una spiaggia in particolare che potrebbe soddisfare tutte le nostre esigenze e che in pochissimi conoscono.

Una meravigliosa località slovena che ci farà sognare e ci farà trascorrere un’estate diversa dalle altre

Un’opzione davvero interessante potrebbe essere Mesecev Zaliv, la meravigliosa spiaggia che si trova in Slovenia, nella zona di Stugnano. In questo caso, il consiglio è rivolto soprattutto a tutti coloro che amano la tranquillità e la natura incontaminata. E, soprattutto, le spiagge libere. Mesecev Zaliv, infatti, non ha stabilimenti, ma si presenta come una lingua naturale pronta ad accoglierci e a farci riposare. L’acqua è di un blu davvero cristallino e luminoso, che ci farà venire voglia di tuffarci non appena saremo arrivati.

Tra le spiagge più cristalline e silenziose di sempre questa meta economica ci farà immergere in un’acqua blu intensa emeravigliosa

La spiaggia di cui stiamo parlando si trova ai piedi delle falesie, tipiche del luogo, e dà alla luce un panorama più che mozzafiato.

Il canto delle cicale e le onde che si infrangono fanno da sfondo a uno specchio d’acqua che è pronto ad accoglierci, davvero pulitissimo e senza traccia di passaggio umano. Bisogna sottolineare, in primis, che Mesecev Zaliv è raggiungibile solo a piedi. Quindi, lasciamo la nostra macchina a mezz’ora dal litorale, in appositi parcheggi disposti per i turisti. Da lì, percorriamo la salita che porta alla chiesa, fino ad arrivare alla Croce di Stugnano. Continuando a camminare verso destra e seguendo le indicazioni troveremo una tra le spiagge più cristalline e silenziose di tutte. Se volessimo continuare ad esplorare, potremmo anche visitare la spiaggia Moon Bay, non lontana da Mesecev Zaliv e, anche in questo caso, ne varrà davvero la pena. Sulla spiaggia di Moon Bay, infatti, l’acqua si presenta con lo stesso colore intenso e cristallino e il silenzio è d’obbligo.

