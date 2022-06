Con questo caldo, è difficile ragionare e portare avanti la nostra routine come se nulla fosse. Sappiamo bene, infatti, che l’afa di questo periodo non rende in alcun modo le nostre giornate più leggere e gioviali. E, per continuare a vivere la nostra quotidianità con serenità senza impazzire, dobbiamo sicuramente attrezzarci. In questo caso, in particolar modo, dovremmo avere una casa sempre fresca e a prova di calore. E se non abbiamo ventilatori, condizionatori o non vogliamo usarli per il costo sulle bollette, nessuna paura. Ci sono le nonne ad arrivare in soccorso con dei consigli davvero ottimi che potrebbero aiutarci.

Alcune delle soluzioni economiche che possano aiutarci

Ovviamente, ci sono diversi metodi e consigli per non soffrire il caldo. Vestirsi leggeri è una delle opzioni più comuni e utilizzate da molti di noi. E anche portare i capelli raccolti in un certo modo può aiutarci ad allontanare in parte quella sensazione orribile di afa. Ma quando siamo in casa, vogliamo stare tranquilli, senza doverci preoccupare di tutte queste cose. E forse un consiglio delle nonne a costo zero, che prevede l’utilizzo di una quantità importante di ghiaccio, potrebbe fare al caso nostro. Tutto ciò che dovremo fare sarà procurarci delle bacinelle e una serie di cubetti di ghiaccio che saranno la nostra arma vincente.

Combattiamo afa e caldo in casa senza spendere 1 solo euro grazie a questo fenomenale consiglio delle nostre nonne

Prendiamo le bacinelle che abbiamo messo da parte e riempiamole di acqua fresca. Se possibile, facciamola raffreddare prima in frigorifero. Ora versiamo in ogni bacinella diversi cubetti di ghiaccio, così da far abbassare ancora di più la temperatura. Sistemiamo queste bacinelle negli angoli della casa da cui sembra fuoriuscire più calore. In particolar modo, possiamo disporle intorno al nostro letto. Dovremo toglierle solo quando andremo a dormire per trovare la stanza fresca e con una temperatura minore rispetto a quella del periodo estivo.

Dunque, in questo modo combattiamo afa e caldo in casa senza spendere nulla o quasi. Ricordandoci di chiudere le tapparelle nelle ore più torride e di far cambiare l’aria di tanto in tanto, questa indicazione delle vecchie generazioni potrà sicuramente tornarci utile. In questo modo, riusciremo ad affrontare i prossimi mesi senza panico e forse potremo goderci un po’ di tempo a casa senza soffrire troppo per il caldo.

