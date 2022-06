L’estate segna per molte persone il periodo delle vacanze. Con le giornate sempre più soleggiate e calde, la nostra mente viaggia sognando mete caraibiche e meravigliose. Ogni anno ci chiediamo dove andare in vacanza e da quel momento inizia la ricerca della destinazione più economica e migliore per noi. L’Italia è un Paese ricco di bellezze naturalistiche che tutto il Mondo ci invidia. Ciò nonostante, a volte scegliamo di esplorare posti nuovi e se possibile di risparmiare un po’ di soldi.

L’isola del fuoco

Se quest’anno vogliamo allontanarci un po’ dall’Italia, basterà fare poche ore d’aereo per raggiungere una destinazione bellissima e conveniente. Poco lontano dall’Italia c’è una stupenda meta low cost: stiamo parlando di Lanzarote. Si trova nella parte orientale dell’arcipelago delle Canarie ed è l’isola che più di tutte incarna un carattere selvaggio. Vicinissima alle coste del Marocco, Lanzarote è un’isola vulcanica in cui potremo trovare paesaggi subtropicali e spiagge da sogno.

Tra le mete più economiche dell’estate c’è quest’isola dalle spiagge paradisiache da scegliere per una vacanza indimenticabile a poche ore dall’Italia

Una delle principali attrattive dell’isola è il caratteristico Jardin de Cactus. Questo stupendo parco botanico conserva al suo interno oltre 4500 piante grasse provenienti da tutto il Mondo, alcune di dimensioni grandissime. Tutto intorno potremo vedere un paesaggio vulcanico dalle rocce porose scavate dal vento.

A Nord si trova invece il punto panoramico più suggestivo. Il Mirador del Rio sorge a 474 metri sul livello del mare ed è una creazione di Cesar Manrique. Da qui potremo ammirare le isole Canarie, l’arcipelago Chinijo, La Graciosa e tutto il territorio dell’isola. Pace e silenzio qui regnano sovrani e recarsi in questo luogo è un’esperienza davvero unica.

Le spiagge

Lanzarote è conosciuta ovunque per le sue spiagge da cartolina. La caleta de Famara è una lunga ed ampia spiaggia di sabbia chiara e finissima affacciata su un mare splendido ed incontaminato. Nelle giornate più limpide, da qui possiamo scorgere parte dell’arcipelago Chinijo. Al tramonto quest’isola ci regala uno spettacolo di colori che si riflettono sulle acque e sulla sabbia bagnata.

Nella parte nord-occidentale troviamo Caleton Blanco, una spiaggia bianchissima che ricorda le Maldive. Perfetta per una giornata in famiglia, in questa spiaggia potremo godere di tanta pace e relax ed immergerci in acque cristalline e tranquille.

Infine, a Sud dell’isola si trova Calas de Papagayo. Si tratta di piccole spiagge di sabbia dorata separate da piccole montagne. Scegliamo questo luogo se amiamo esplorare la natura e ammirare paesaggi magnifici.

Perché sceglierla per le vacanze

Tra le mete più economiche dell’estate c’è quest’isola meravigliosa e selvaggia. Prenotando per tempo possiamo soggiornare anche ad agosto a prezzi molto bassi. Troveremo strutture in cui pernottare a partire da 35 euro per notte. Inoltre, possiamo acquistare biglietti per raggiungere Lanzarote a partire da 190 euro a persona partendo da Roma o Milano.

Approfondimento

Chi sogna di rilassarsi e divertirsi spendendo poco dovrebbe scegliere questa stupenda località di mare dalle acque cristalline e la spiaggia d’argento