Il 2022 non è stato, almeno fino a ora, un anno molto buono per il settore dei beni durevoli che ha perso mediamente il 30% circa. Inoltre su 31 titoli appartenenti a questo settore solo 5 stanno avendo una performance positiva. Tra questi domina il titolo Fope con un rialzo del 45% seguito a grande distanza da Piquadro che sta guadagnando il 10% circa. Come si colloca in questa classifica il titolo Pirelli?

Purtroppo per chi ha deciso di puntare su questo titolo, le azioni perdono circa il 34% più della media del settore che si aggira intorno al 30%. Adesso, però, dopo 7 settimane di fila al ribasso le azioni Pirelli potrebbero costruire una base da cui partire al rialzo.

Come si vede dal grafico, l’impostazione è decisamente ribassista. Tuttavia da alcune settimane le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 4 euro. Una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe aprire le porte a un’accelerazione ribassista con obiettivo più probabile in area 2,252 euro (I obiettivo di prezzo) e obiettivo intermedio in area 3,333 euro. Decisiva, quindi, potrebbe essere la chiusura odierna del 17 giugno.

Viceversa, la tenuta del supporto potrebbe favorire la ripresa del rialzo. Una conferma in tal senso si avrebbe con una chiusura settimanale superiore a 4,402 euro. In questo caso l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 5,132 euro. La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe collocarsi in area 7,5 euro. Un livello quest’ultimo che le azioni Pirelli non hanno mai visto dopo il loro nuovo ingresso sul listino milanese.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50% circa.

Dopo 7 settimane di fila al ribasso le azioni Pirelli potrebbero costruire una base da cui partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 16 giugno in area 4,03 euro con un ribasso del 4,34% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

Per le azioni Piquadro nulla è ancora compromesso, ma urge una pronta reazione