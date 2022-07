Nonostante la crisi che attanaglia tutto il sistema internazionale, secondo delle statistiche abbastanza recenti, sarebbero i turisti cinesi quelli che spendono di più nei viaggi internazionali. Dietro di loro, ecco americani e tedeschi, con gli inglesi che chiuderebbero la lista dei turisti disposti a spendere di più per i loro viaggi. Ma, attenzione che ci sarebbe un distinguo abbastanza importante da fare, perché secondo l’indagine i cinesi spenderebbero per fare più viaggi. Mentre gli altri popoli cercherebbero sistemazioni migliori e un maggior numero di agi durante il viaggio. Poi, esistono degli altri tipi di turisti, che come olandesi e scandinavi sarebbero bravissimi a setacciare il mercato delle occasioni. Allineandoci proprio alle loro scelte proponiamo ai nostri Lettori 2 mete davvero economiche.

Perché in tanti la scelgono

Tra le capitali europee che costano meno ecco 2 imperdibili sorprese per un viaggio interessante, ma non devastante per il portafoglio. Sicuramente tra le città europee ma anche mondiali che stanno scalando le classifiche di gradimento c’è Sofia, capitale della Bulgaria. Come testimoniano i grandi flussi turistici, questa città dalla storia antica e molto interessante piace per il suo incrocio di culture, lingue, tradizioni e costumi. Quello che potremmo trovare nelle tradizionali Parigi e Londra, ma a prezzi molto più bassi. Attualmente decidere di fare un viaggio a Sofia, significa mettere a budget una cifra non elevata, ma anzi tra le più basse in assoluto. Piena di chiese e basiliche, Sofia ospita persino delle antiche rovine romane, visto che pochi sanno essere una delle capitali in assoluto più antiche dell’intero continente.

Tra le capitali europee che costano meno ecco 2 imperdibili sorprese catalogate tra le più belle

Altra meta che si sta riempiendo di turisti internazionali è la capitale polacca Varsavia. Decisamente più grande di Sofia, Varsavia è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Similmente a quanto visto per Sofia, piace al turista passeggiare in questa metropoli, che sprizza cultura internazionale in ogni suo angolo. Alloggiare, mangiare e bere a Varsavia potrebbe rivelarsi davvero una sorpresa per i suoi costi decisamente bassi. Tanto che sia per la capitale polacca che per quella bulgara, il turismo internazionale giovanile, molto attento al budget, sarebbe tra i più popolari.

