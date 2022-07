Il 2022 a detta di molti esperti è già stato giudicato come l’anno più caldo di sempre sottraendo il primato al già afoso 2016. Purtroppo i cambiamenti climatici stanno dando i loro drammatici effetti facendo aumentare esponenzialmente le temperature e causando crisi idriche.

Oltre al danno ambientale, il clima diventa una vera piaga anche per gli esseri umani che non sempre hanno una pronta soluzione per fronteggiarlo. Non tutti, infatti, dispongono di aria condizionata o sistemi di refrigeramento che talvolta non possono essere nemmeno installati in casa per ragioni strutturali. Quello che però molti non sanno è che è possibile fare a meno del condizionatore e risparmiare un sacco di soldi in bolletta utilizzando un astuto trucchetto.

Per stare freschi in casa tutta l’estate senza aria condizionata bastano 2 semplici bottigliette di plastica

Se infatti non abbiamo a disposizione l’aria condizionata in casa quello che ci garantirà un’estate di refrigerio saranno 2 semplici bottiglie di plastica.

Quello che dovremo fare sarà munirci di 2 bottigliette d’acqua da mezzo litro all’interno delle quali metteremo 50 g di sale fino da cucina. Agitiamo bene la bottiglia facendo in modo che il sale si sciolga. A questo punto riempiamo di acqua le 2 bottigliette e mettiamole nel congelatore fin quando il contenuto non sarà completamente ghiacciato.

Ora, non resta che piazzare le bottigliette congelate dietro al ventilatore a pochi centimetri facendo in modo che questo spinga verso di noi aria fredda.

Il sale all’interno dell’acqua consentirà a quest’ultima di sciogliersi molto meno rapidamente garantendo una prolungata azione rinfrescante.

Ma non finisce qui perché per stare freschi in casa tutta l’estate facendo a meno del condizionatore esiste anche un altro metodo. In alternativa, sempre usando le 2 bottiglie di plastica, possiamo rinfrescarci facendo così. Con un cacciavite e un coltello pratichiamo dei fori sulla superficie delle bottigliette, naturalmente senza acqua. Procediamo poi tagliando il fondo della bottiglia ottenendo così un’ampia apertura. A questo punto dovremo legare le bottigliette con la parte del tappo rivolta verso il basso al retro del ventilatore utilizzando del fil di ferro. Non resta che inserire dei cubetti di ghiaccio all’interno delle bottigliette. Il ventilatore risucchierà l’aria fredda dalla parte posteriore dove sono le bottigliette con il ghiaccio restituendoci una fresca brezza. Una volta sciolto il ghiaccio mettiamo un bicchiere sotto le bottiglie, svitiamo i tappi ed eliminiamo l’acqua per riempirle nuovamente con altro ghiaccio.

Un semplice trucchetto che ci tornerà utile nelle torride giornate estive.

Inoltre non dimentichiamo che con le bottiglie di plastica possiamo risolvere una miriade di problemi in casa. Ad esempio è sbalorditivo scoprire che molti mettono dei tappi di plastica in terrazzo per eliminare le formiche.

