Quanti soldi si possono prelevare in un mese col bancomat? Attenzione a non superare questo limite

Tante volte non ci poniamo dei problemi a riguardo delle operazioni bancarie. Le facciamo come se nulla fosse, convinti di non correre dei rischi. In realtà, non sempre è così. Non siamo dalle parti del Grande Fratello, ma è certo che alcune nostre operazioni potrebbero essere segnalate alle autorità competenti. A partire dai prelievi dal bancomat.

Ci sono operazioni, nella vita, che facciamo talmente abitudinariamente, da non porci più di tanto certi problemi. Anche perché la nostra esistenza ne ha già abbastanza di seccature, senza aggiungerci un carico maggiore. Eppure, a volte, faremmo bene a vigilare perché proprio da questa apparente trascuratezza potremmo rischiare grosso.

A cominciare da una operazione abitudinaria come fare un prelievo bancomat di denaro contante. Chissà, in un mese, quante volte ci rechiamo al nostro sportello per prelevare euro. Anche perché ancora non ci fidiamo fino in fondo dei pagamenti elettronici, preferendo usare il buon vecchio contante. Soprattutto, gli anziani non sono pratici di carte di credito o prepagate e, se possono, preferiscono pagare i loro conti come si faceva una volta. Ovvero, usando le banconote.

Ecco cosa ci succede se preleviamo più di 1.000 euro dal nostro conto corrente

Eppure, non tutto è chiaro. Almeno, leggendo i vari interrogativi che si pongono su Internet, non tutti hanno chiari quali siano i limiti per il prelievo di denaro. Ad esempio, una delle domande che si pone il cittadino e cosa si rischia a prelevare più di 1.000 euro dal conto corrente.

Come se già non bastasse la cattiva notizia che ha raggelato, quest’anno, chi si fa accreditare stipendio o pensione direttamente sul conto. Purtroppo, la cosa non dovrebbe meravigliarci più di tanto visto che tutto aumenta. Inevitabile, quindi, che tocchi anche le spese del nostro conto corrente.

La Legge di Bilancio ha innalzato il tetto del pagamento in contanti

Quanti soldi si possono prelevare in un mese col bancomat? Considerando anche la nuova Legge di Bilancio che, nel 2023, ha innalzato il tetto del pagamento in contanti? In effetti, dal 1° gennaio 2023, si può pagare fino a 5.000 euro in contanti.

Ovvero, una bella crescita considerando che prima non si poteva superare i 1.000 euro. Il che, ovviamente, potrebbe essere anche un incentivo a prelevare più contante possibile rispetto a quello che si faceva fino allo scorso anno.

Quanti soldi si possono prelevare in un mese col bancomat? Attenzione a non superare questo tetto o si rischia

Benissimo, ma esiste un tetto massimo mensile oltre il quale non si possono fare prelievi in contanti? In realtà, la risposta è no. Nel senso che non esiste un limite massimo oltre il quale non si devono fare prelievi dal proprio conto. A meno che non sia fissato direttamente dalla banca. Il che non vuol dire che si possa fare quello che si vuole.

In realtà, infatti, esiste una norma per contrastare il riciclaggio di denaro sporco. E tale legge prevede una soglia di 10.000 euro mensili oltre la quale potrebbe verificarsi un doppio controllo. Ossia, da parte della UIF e da parte della stessa Agenzia delle Entrate. Attenzione che i 10.000 euro possono derivare dalla somma dei singoli prelievi fatti durante il mese. Quindi, non necessariamente tutti in una volta.