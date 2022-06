La ripresa economica dell’era post Covid ha ingranato la quarta, anche grazie ai fondi e agli investimenti del PNRR. La domanda di beni e servizi è forte e lo testimonia indirettamente anche la ricerca del personale. Una selezione a volte agevole e a volte no, a seconda della figura da ricoprire. Ad ogni modo, quasi sempre il professionista più ricercato e pagato dalle aziende è in possesso di precisi requisiti umani, caratteriali e formativi. Ora, tra le aziende che cercano personale con o senza esperienza ne abbiamo selezionate alcune che presentiamo ai nostri Lettori.

Le banche che assumono personale con laurea o diploma

Sicuramente la notizia degli ultimi giorni, in tema assunzioni, è quella riguardante BPER Banca. Il Gruppo bancario ha comunicato di recente il piano industriale 2022-2025, che riguarda anche l’assunzione di 1.450 unità nel periodo considerato. Il grosso dei futuri ingressi riguarda gli esperti del mondo digitale ed IT in generale (600 risorse sul totale).

Considerato il volume degli ingressi, non mancherà la ricerca dei profili bancari canonici come, ad esempio, gli addetti alla consulenza corporate e/o retail. Anche nella sezione “Lavora con noi” di Banca Fineco sono presenti delle opportunità di lavoro in ambito bancario. Le porte sono aperte a giovani con e senza esperienza, ma desiderosi di crescere e di mettersi in gioco sin dal primo minuto. L’azienda cura nei dettagli la formazione del personale ritenuto idoneo alle figure da ricoprire.

Tra queste troviamo principalmente quelle riguardanti la consulenza, sia alla prima esperienza sia con anni di lavoro alle spalle. Oltre a quelli relativi al mondo della consulenza, sul portale aziendale sono elencati gli altri profili ricercati. Troviamo i professionisti IT, l’addetto tax compliance, il customer care specialist, l’addetto portfolio, etc.

Tra le aziende che cercano personale con o senza esperienza ci sono Poste Italiane e Gardaland oltre a Banca BPER e Fineco

Altrettanto variegate sono le figure professionali ricercate dal Gruppo Poste Italiane. In questa sede, in particolare, ricordiamo la figura dei Consulenti Mobili, a tempo indeterminato. La ricerca riguarda gli uffici postali presenti in alcune province della Lombardia, del Veneto, dell’Emilia Romagna e del Trentino Alto Adige. La selezione è orientata verso profili con almeno 2 anni di esperienza in ambito bancario e/o assicurativo e della vendita e/o consulenza dei relativi prodotti.

Infine, citiamo le interessanti opportunità lavorative presso Gardaland, il noto parco giochi dedicato al divertimento e all’intrattenimento. Le candidature spontanee si possono inviare durante tutto l’anno. Tuttavia, è sicuramente d’estate che aumenta il giro d’affari e quindi la richiesta di personale. A seconda delle proprie competenze, ci si può candidare per le mansioni legate alle attrazioni del parco o a quelle della ristorazione.

Le raccomandazioni sempre verdi per chi cerca un lavoro con o senza esperienza

In chiusura, per tutti i profili vale sempre la raccomandazione di consultare in primis la sezione “Lavora con noi” dell’azienda di turno. In secondo luogo, capire se vi sia o meno una potenziale affinità tra le figure ricercate e il proprio profilo. Infine, redigere ed inviare un cv che sia semplice e veritiero, completo e dettagliato in tutti i suoi campi.

Approfondimento

Questi fortunati laureati guadagnano 1.841 euro netti a 5 anni dal titolo e sono richiestissimi