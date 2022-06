Si guadagna 5 volte in più a pochi passi dall’Italia con queste professionalità molto richieste per giovani e non

Che la situazione lavorativa in Italia non sia delle migliori lo dicono i dati ISTAT, ma non solo. La disoccupazione giovanile è un problema di cui si parla diffusamente, eppure la realtà dei cinquantenni e sessantenni espulsi dal mercato del lavoro è, se possibile, ancora più drammatica.

Nel primo trimestre del 2022 il numero di disoccupati è diminuito, ma i contratti a tempo indeterminato sono cresciuti di una percentuale risibile. Sono aumentate le ore lavorate, ma il livello delle retribuzioni è lievemente diminuito. Questi dati hanno avuto conferma sia sulla base trimestrale che su quella annuale.

È comprensibile come i lavoratori italiani che hanno la possibilità di spostarsi tendano di cercare fortuna altrove. Soprattutto perché al confine abbiamo un Paese come la Svizzera, che per molti giovani è vista come un’opportunità da non perdere. I rapporti tra italiani e svizzeri rischiano di peggiorare ogni volta che torna alla ribalta la questione dei lavoratori frontalieri, che da anni sono in continuo aumento.

È possibile lavorare in Svizzera mantenendo la cittadinanza italiana e nel 2021 gli italiani che hanno optato per questa scelta sono aumentati, arrivando a un 2,2%. Ogni giorno viaggiano superando il confine per raggiungere il posto di lavoro e, in alcuni cantoni come il Ticino, sono circa il 30% i lavoratori italiani impegnati.

Questo dimostrerebbe che lavorare in Svizzera per gli italiani è una sorta di sogno che si può realizzare. Secondo i dati Eurostat, la Svizzera sarebbe il posto in cui si vive meglio e si guadagna di più. Ma gli italiani sembrano attratti più dal secondo dato. Vivere al di qua del confine è sicuramente più conveniente.

Sul sito Money.it è stata pubblicata una lista di lavori che sarebbero quelli più richiesti in Svizzera, secondo uno studio effettuato dai portali più importanti che si occupano di annunci di lavoro. Si tratta di sviluppatori di software, falegnami, consulenti alle vendite, meccanici ma anche ingegneri, montatori di riscaldamenti e responsabili di progetti edili.

Si guadagna 5 volte in più in Svizzera ed è possibile calcolarlo perché la Segreteria di Stato dell’Economia ha messo a disposizione un calcolatore on line. Si può ottenere una stima approssimativa di quanto guadagnare in base al proprio profilo personale. In Svizzera gli stipendi tra uomo e donna sono parificati, l’ammontare dipende esclusivamente dalla mansione.

Un insegnante guadagna da un minimo di 4 mila euro a un massimo di 6 mila. Un medico di base, invece, riceve uno stipendio che si aggira sui 5 mila euro. Un dipendente ospedaliero guadagna sui 4000 euro contro gli 800 euro italiani e un muratore arriva ad avere anche più di 4 mila euro al mese.

Le differenze sono evidenti e questo spiega l’interesse che provano gli italiani verso il mercato del lavoro svizzero. Fermo restando la difficoltà di abbandonare il Paese, che dipende da motivi diversi. Primo fra tutti il costo della vita molto elevato che si trova una volta superato il confine.

