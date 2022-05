Da inizio 2021 il titolo Beghelli è sostanzialmente fermo muovendosi, tranne qualche veloce escursione, in area 0,39 euro. Questo andamento rende meno affidabili i segnali che si vanno concretizzando sul titolo e deve indurre alla prudenza. Quindi, il segnale ribassista su Beghelli potrebbe avere vita breve. Prima di avere certezze sul fatto che venga raggiunto il suo obiettivo più probabile, quindi, meglio avere delle conferme. Conferme che potrebbero arrivare da una chiusura settimanale inferiore a 0,342 euro. Fino a quando non ci sarà questo segnale, meglio essere prudenti.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una rottura dei massimi degli ultimi 8 anni che attualmente passano per area 0,5 euro. Questo livello di prezzo, infatti, in questo lungo periodo ha sempre fermato il rialzo del titolo.

La valutazione del titolo Beghelli

Dal punto di vista della valutazione basata sui multipli di mercato il titolo Beghelli risulta essere sopravvalutato se si considerano il PE e il PEG. Secondo il Price to Book ratio, invece, è fortemente sottovalutato. Questa indicazione è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione dell’11% circa.

Ci sono, però, altri aspetti che evidenziano come il titolo sia sottovalutato. Beghelli, infatti, ha un livello di valutazione molto basso, con un valore aziendale stimato in 0,51 volte il suo fatturato. Inoltre, considerati i flussi di cassa generati dall’attività dell’azienda, la sua valorizzazione è debole.

A questo, poi, si aggiunga che nell’ultimo anno gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società.

Secondo quando riportato sulle riviste specializzate, la valutazione che gli analisti hanno di Beghelli non è molto affidabile in senso assoluto. Da un lato, infatti, il consenso medio è accumulare. Dall’altro il prezzo obiettivo medio è ottenuto considerando valutazioni molto diverse tra di loro. Ad esempio, la stima più ottimistica esprime una sottovalutazione di circa l’800%, quella più conservativa di circa il 60%. L’unica cosa che si può prendere per buona è che, nonostante le forti differenze, tutti gli analisti vedono un titolo sottovalutato.

Il segnale ribassista su Beghelli potrebbe avere vita breve: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 14 marzo in rialzo del 13,58% rispetto alla seduta precedente a quota 0,368 euro.

Time frame settimanale

