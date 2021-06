Se cerchiamo una meta per le nostre vacanze 2021 senza andare in capo al mondo e che sia almeno originale ecco l’idea che fa per noi. Tra i più belli d’Italia questo paesaggio lagunare senza cemento è perfetto per rilassarsi. Non ci spaventi il suo nome: Laguna del Mort perché parliamo di un posto veramente bellissimo a un tiro di schioppo da molte delle principali città del nord. Vediamo in questo articolo della nostra Redazione come arrivarci e come godersi questa località assolutamente rilassante.

Tra Eraclea e Jesolo

Siamo in pieno litorale veneziano tra due delle mete da sempre preferite da molti turisti italiani e stranieri: Eraclea e Jesolo. Ma la Laguna del Mort a dispetto di queste due località molto frequentate è invece perfetta per chi va alla ricerca di una meta più tranquilla. Parliamo di una piccola parte di laguna che forma un tratto costiero alla foce del fiume Piave. La spiaggia è davvero graziosa e ci si arriva tramite una splendida pineta che la costeggia.

Tra i più belli d’Italia questo paesaggio lagunare senza cemento è perfetto per rilassarsi

Legambiente ha inserito Laguna del Mort più volte tra le 13 spiagge più belle d’Italia grazie anche al suo mare limpido e trasparente. La sabbia della spiaggia è di un colore dorato che ricorda quello dei tropici ma qui i fondali digradano con calma permettendo dei bagni in tranquillità anche coi bambini. Zona protetta ma anche riserva faunistica questa splendida realtà che merita davvero una visita lontano dal caos per una immersione nella natura. Semplice da raggiungere uscendo al casello di San Donà di Piave sulla Milano-Venezia. Seguendo poi le indicazioni per Eraclea troveremo anche quelle per la nostra laguna.

La nostra curiosità finale

La Laguna del Mort proprio per la sua bellezza e la sua privacy è considerata meta del turismo naturista. Ci sono infatti stati casi di cronaca passata che hanno visto passare di qui anche i fan dell’abbronzatura senza costume. Insomma, quelli che vengono definiti anche “nudisti” e a cui piace prendere il sole in maniera integrale.

