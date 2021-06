Per trovare delle isole incredibilmente belle non occorre per forza salire su un aereo e fare 20 ore di volo. Certo le Hawaii o Tahiti, le Galapagos o Bora Bora sono il sogno della nostra vita. Ma l’Italia ha il grandissimo vantaggio di essere in mezzo al Mediterraneo e qui le isole da sogno non mancano. Ce ne sono talmente tante che ci vorrebbe un giorno intero a elencarle tutte. I sapori veri del Mediterraneo in questa isola sconosciuta ma vicina e vivace a due passi da noi.

Decidere di abbinare Atene ed Egina è una splendida idea che suggeriamo caldamente non per il clima ma per il loro splendore. Egina che i greci chiamano “Aegina” è la classica isoletta dietro l’angolo che non conosce il turismo di massa. Forse proprio perché troppo vicina alla capitale ellenica questa perla dell’Egeo riesce ad essere vivace ma non oppressiva per lo meno in questo periodo dell’anno. Siamo a poco meno di 50 chilometri dal porto ateniese del Pireo da cui partono aliscafi e traghetti più volte al giorno. In circa un’ora ci ritroveremo dall’Acropoli alle spiagge di questa perla del Mediterraneo.

Agricoltura e ceramica

Nonostante gli ateniesi ce l’abbiano davanti alle proprie coste Egina è fuori dal caos del turismo di massa. Sarà per la sua vocazione di isola ancora agricola o per la fama che deve all’artigianato sta di fatto che è una meta assolutamente consigliabile. Vicina ma bellissima e nella quale potremo sgranocchiare dei pistacchi famosi quanto quelli di Bronte e altrettanto buoni. Senza considerare i meravigliosi vasi che ogni turista non può mancare di acquistare durante la permanenza a Egina. Pur avendo un mare bellissimo e delle calette perfette per dei bagni solitari Egina non ha la fama di tante e più famose isole greche. E questa è la sua forza anche se nel capoluogo che porta sempre il nome dell’isola troviamo tutto quello che serve. Locali e ristorantini compresi che ci faranno assaggiare tutte le specialità tipiche della Grecia.

La nostra curiosità finale

Ancora oggi gli eginesi vantano un primato nazionale. Raccontano infatti di essere stati i primi abitanti della Grecia a battere moneta. Prima anche della potentissima Atene che ci mise davvero poco a impossessarsi di questa minuscola nemica posta di fronte alle sue coste.

Approfondimento

