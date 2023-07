Quale Rolex regalare a un amante di mare e regate oltre al Submariner e al Yacht-Master: la risposta è sorprendente

Se vogliamo fare un regalo davvero speciale a una persona cara che ama il mare e le gite in barca a vela, un bel Rolex rappresenta il top. Eppure anche tra i vari modelli ce ne sono alcuni meno conosciuti in grado di farci fare bella figura. Ecco una piccola rassegna.

Se compriamo un Rolex Submariner è ovvio che non facciamo brutta figura. Andiamo sul sicuro, è sul mercato da molti anni, dal 1953, ideato per chi ama le avventure subacquee, è elegante e resistente. Il costo di 10.000 euro è una spesa che si può affrontare per chi se la può permettere. Diciamo che uno è una follia, visto che comunque il valore di questi orologi è in grado di mantenersi nel tempo.

Il Rolex Yacht-Master è un vero sogno per chi è abituato a vivere in barca. In commercio con casse da 37, 40 e 42 mm, soddisfa tutte le esigenze e regala varietà. È l’orologio degli skipper, di chi naviga da una vita, per tipi sportivi e super allenati. Il prezzo di un modello basic si aggira sui 15.000 euro. Si tratta di un regalo difficile da dimenticare.

Prezzi ragionevoli

Quale Rolex regalare a un amante di mare e regate? Se non consideriamo i modelli Submariner e Yacht-Master, il primo che ci viene in mente è il Sea-Dweller. È l’orologio della Rolex che più di tutti unisce la tradizione del marchio con quella delle esplorazioni. Il Sea-Dweller è stato messo in commercio nel 1967, inizialmente impermeabile fino a 610 metri, questo valore è stato spostato fino a 1.220 metri. È un regalo davvero importante perché sono allo stesso tempo punti di riferimento per chi fa le immersioni e icone dell’orologeria.

I prezzi dei modelli Sea-Dweller variano dai 9.750 euro fino ai 19.000 euro. Troviamo in vendita modelli in oro e acciaio, alcuni di seconda mano sono come nuovi e ci permettono di risparmiare, i siti specializzati sono affidabili e consegnano le garanzie richieste.

Quale Rolex regalare a un amante di mare e regate

Il sito della Rolex mette al centro dell’attenzione un modello da non sottovalutare. Si tratta del Rolex Deepsea, Oyster 44 mm, costo 14.620 euro. Il modello è caratteristico perché ha il quadrante che va dal blu brillante al nero profondo. È dotato di un disco Cerachrom nero con brevetto Rolex che è antiscalfittura. Le lancette sono luminescenti con lunga durata e la leggibilità è ottima quando ci troviamo al buio.

Il capitolo più recente per gli orologi Rolex versione mare e sport è il Rolex Deepsea Challenge. Creato per accompagnare James Cameron nella discesa a quasi 11.000 metri nel 2012 nelle Fosse delle Marianne, l’orologio è stato realizzato in titanio RLX. È in grado di resistere alle forti pressioni degli abissi, si caratterizza per la presenza di un meccanismo che elimina l’elio durante la decompressione evitando che l’orologio di danneggi. Il lato negativo è il prezzo. Costa più di 50.000 euro ed è difficile trovarne uno di seconda mano a un prezzo ragionevole. I capolavori costano e la differenza si fa sentire.