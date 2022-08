Tra i concorsi pubblici per diplomati questo è quasi in scadenza

Sono tanti i bandi di concorso pubblico emanati nel corso del 2022. E anche nella seconda metà dell’anno ci sono diverse opportunità. Questa, ad esempio, si riferisce al Comune di Gossolengo. Si tratta di un centro in provincia di Piacenza, non lontano dal confine con la Lombardia.

Il concorso pubblico in questione, per esami, mira a formare una graduatoria per rapporti di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. La posizione economica indicata è C1. Il ruolo è quello di istruttore amministrativo. I requisiti specifici richiesti sono il diploma di maturità ed il possesso della patente di categoria B.

La presentazione delle domande deve avvenire entro le ore 12.00 del 29 agosto 2022. La domanda è presentabile sia per consegna diretta presso l’ufficio Protocollo del Comune, per posta o corriere, ma anche in via telematica tramite PEC. Le modalità specifiche sono riportate sul bando.

Qualora le domande fossero più di 30, l’Amministrazione si riserva la possibilità di organizzare una preselezione. La prova preselettiva è da considerarsi basata sulle materie previste dal bando. Seguiranno una prova scritta/pratica ed un colloquio come prova orale.

Per tutte le questioni specifiche come gli argomenti oggetto delle prove e l’attribuzione dei punteggi, si può fare riferimento sempre al bando.

Come si può scaricare il bando

Chi volesse partecipare a questo concorso pubblico deve, ovviamente, assicurarsi di essere a conoscenza di tutti i dettagli del bando. Diventa, dunque, essenziale scaricare il testo ufficiale, disponibile sul sito del Comune.

Per accedere alla sezione in cui poter scaricare il PDF, bisognerà seguire un percorso intuitivo. Dal menu di sinistra si dovrà accedere alla sezione Amministrazione Trasparente, andando a ricercare Bandi di concorso nell’elenco seguente (sulla destra). Qui occorrerà ricercare il richiamo al “Concorso pubblico, per esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria”, con riferimento a posti a tempo pieno e indeterminato di categoria C.

Accedere alla pagina troveremo presenti il bando e lo schema di domanda. Il consiglio non può che essere quello di scaricarlo e leggerlo con attenzione. Chi poi fosse, eventualmente, intenzionato a partecipare al concorso dovrà seguire tutte le procedure indicate per la partecipazione.

Chi, invece, fosse interessato ad un concorso pubblico in Sicilia potrebbe interessarsi ad un bando del Comune di Ragusa. Si devono coprire cinque posti da Agente di Polizia Municipale. Tutte occasioni da considerare tra i concorsi pubblici per diplomati, avendo i requisiti i richiesti.

