Concorsi in Sicilia, attenzione a questa opportunità

Vale, ad esempio, la pena considerare un bando per soli esami emesso dal Comune di Ragusa, in Sicilia. Si devono coprire cinque posti da Agente di Polizia Municipale. L’opportunità, per i vincitori, è quella di ottenere un lavoro in Sicilia a tempo indeterminato e pieno. La posizione economica specificata è C1.

Per potervi partecipare è necessario essere in possesso di un diploma di scuola superiore. Ai diplomati che si presenteranno si richiede, inoltre, la patente di guida (categoria B) e diversi parametri che attestino l’idoneità psico-fisica a svolgere la mansione.

Specificati nel bando, ad esempio ci sono quelli relativi alla vista e ad altre caratteristiche che rendano il candidato adatto a svolgere il ruolo che andrebbe ad acquisire. I candidati devono, inoltre, essere disponibili al porto e all’eventuale uso dell’arma.

Lavoro in Sicilia a tempo indeterminato con questo concorso

La domanda di partecipazione è da inviare unicamente in via telematica entro e non oltre le 12:00 del 29 agosto 2022. Occorre collegarsi al portale specificato dal bando e portare a compimento la procedura. Si richiede il possesso dello SPID, di una PEC, della strumentazione tecnica per la parte di concorso da remoto e un indirizzo di posta elettronica ordinario. Per partecipare si deve, inoltre, fare un pagamento di 10 euro.

Previste un’eventuale prova preselettiva in remoto, una di efficienza fisica, una scritta da remoto e una orale (da vedere se in presenza o meno). Tutti i dettagli sulla natura delle prove, sulle modalità di partecipazione e sulla dotazione tecnica richiesta sono specificate nel bando.

Dove trovare il bando

Il bando è disponibile sul sito del Comune. Il passo successivo è accedere alla sezione Amministrazione Trasparente. Qui sarà presente il collegamento a Bandi di concorso. Qui ci sarà presente un elenco di voci. Si dovrà, ovviamente, andare a ricercare nella lista quello relativo ai cinque posti di Agente di Polizia Municipale.

Per accedere alla pagina specifica, si dovrà cliccare sull’icona all’estrema destra della voce, rappresentata con un foglio, un numeretto e la lente di ingrandimento a fianco. Cliccando, diventerà facile scaricare il bando nella successiva pagina.

Chi cercasse un concorso analogo, ma al Nord, potrebbe informarsi su un bando del Comune di Fontanelle, in provincia di Treviso.

