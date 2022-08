Se l’Italia oggi è uno dei luoghi che attrae di più i turisti, è per l’eterogeneità dei luoghi che può proporre. C’è il mare, la montagna, ci sono luoghi con straordinarie testimonianze architettoniche e bellezze naturali di livello mondiale. Questo mix quasi inesauribile fa sì che non ci sia possibilità che qualcuno possa dire di avere conosciuto proprio tutto il territorio italiano. C’è sempre qualcosa di nuovo da poter andare a vedere.

Tra i borghi vicino Bologna questo è uno dei posti da visitare

Si possono scoprire veri e propri angoli meravigliosi, semplicemente allontanandosi di poco dalle città più importanti. L’occasione è ghiotta per chi ci vive, per chi si trova in zona o semplicemente per la possibilità di trovare facilmente soluzioni logistiche.

Vicino Bologna, ad esempio, vale la pena visitare Borgo La Scola. Un luogo da vedere semplicemente perché visitarlo equivale a entrare in una dimensione diversa. Quella che riporta ciascun visitatore in un’epoca storica ormai lontana nel tempo.

Una storia lunga di cui si ha traccia

La sua collocazione è nel comune di Grizzana Morandi. La distanza dal Capoluogo è di circa tre quarti d’ora d’auto. Una tempistica che lo rende ideale per trascorrerci una giornata all’insegna della storia. Sì perché si tratta di un borgo che si caratterizza per l’ottimo stato di conservazione. La struttura odierna risale ad un periodo tra il 1300 ed il 1500.

Un borgo non molto grande, ma bellissimo

Non ha grandi dimensioni ma la sua posizione sugli Appennini e le case di pietra conquistano i visitatori. Il fatto che lo si possa visitare in poco tempo rappresenta un’occasione in più per raggiungere questo luogo. Si potrà ammirare come, nonostante il trascorrere del tempo, qui è quasi come se decenni e secoli non avessero fatto il loro corso.

Lo si può considerare in ottime condizioni ed è interamente visitabile. Nel tempo è diventato anche il luogo in cui si svolgono diversi eventi. Occasioni per le quali informarsi e che possono diventare il momento giusto per programmare una visita a Borgo La Scola. Sarà un vero e proprio tuffo nel Medio Evo.

Borghi da visitare ovunque in Italia

Borgo La Scola è sicuramente tra i borghi vicino Bologna, un luogo da visitare. Tuttavia, l’Italia resta un Paese particolarmente ricco di luoghi caratteristici che meritano una visita. Chi fosse, ad esempio, in Lombardia o nei paraggi dovrebbe trovare il modo di visitare Torno.

Basta solo cercare spunti e praticamente ogni angolo d’Italia ha più luoghi di interesse da visitare.

