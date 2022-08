Un viaggio oltre oceano è una prospettiva che affascina tanti. Risulta, però, innegabile che mete come gli Stati Uniti non siano dietro l’angolo. Questo fa sì che i costi siano, per molti motivi, sensibilmente diversi dall’andare a visitare una capitale europea. In quei casi, a volte, basta un volo low cost per essere in qualche angolo del Vecchio Continente e magari trovare una buona offerta per alloggiare.

Andare a New York in vacanza per una settimana quanto potrebbe costare

Ipotizzando, ad esempio, di voler andare a New York, entrano in gioco diverse variabili. A partire dal volo. Oggi, prenotando con dei mesi d’anticipo, è ipotizzabile spendere nella migliore delle ipotesi la spesa di circa 500 euro per raggiungere la Grande Mela da Roma o Milano. E per molti ci sono da considerare anche i costi per raggiungere il Lazio o la Lombardia, volendo considerare i voli diretti.

Le dimensioni della città

L’altra cosa da tenere presente è che New York è particolarmente grande. Questo fa sì che scegliere l’alloggio comporti valutazioni che consentano di stare in equilibrio tra budget e sistemazione logistica. Meno si spende, più è probabile che si finisca per stare lontani dai luoghi di maggiore interesse. Anche perché ci sarebbero da considerare successivamente gli oneri per gli spostamenti e i tempi di percorrenza.

La soluzione ideale, qualora si volesse risparmiare, è non partire da soli. In linea di massima per due persone si trovano alberghi da poco o anche alloggi da 200- 300 dollari a notte, abbastanza centrali. Questo fa sì che per 5-6 notti una sola persona potrebbe restare al di sotto degli 800 euro (cifra ipotetica). Con soluzioni anche super low cost si può restare anche poco sopra i 500 euro. Sta, però, nella valutazione di ognuno capire quanto si vuole rinunciare alla qualità dei servizi.

Mangiare non è la voce più onerosa per un viaggio a New York

New York è una città che offre tanta scelta. Consente, ad esempio, di non spendere molto per mangiare. Tavole calde, fast e street food sono un porto sicuro per chi vuole restare al di sotto dei 20 dollari a pasto (a volte molto meno). Se, invece, si vuole andare alla ricerca del ristorante esclusivo, la prospettiva cambia in maniera significativa.

Molti operatori turistici propongono dei pacchetti che consentono di vistare la città con soluzioni preconfezionate, a costo fisso e che consentono di avere costi certi. Nel complesso, considerando anche le spese accessorie, potrebbe essere necessario contare su un budget di 2500 euro per sette giorni nella città.

Le alternative

Andare in vacanza a New York per una settimana è una prospettiva che può nascondere un mondo. Un po’ come lo è la città. Chi ne ha disponibilità può spendere esattamente quanto gli pare, tenuto conto che non mancano soluzioni extralusso ed esperienze uniche che in pochi possono permettersi.

Per tutti gli altri c’è la necessità di mettere in conto tanti aspetti. Chi avesse un budget decisamente più risicato, potrebbe prendere in considerazione l’opportunità di restare in Europa e visitare, ad esempio Santander. Posticipando magari a quando si avrà un po’ più disponibilità l’idea di andare a New York.

