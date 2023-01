Tra i Borghi più belli d’Italia ora c’è una località da visitare che stupisce per la sua bellezza

L’Italia è una terra ricca di angoli meravigliosi. Sul territorio ci sono tantissimi borghi da scoprire, che prima o poi tutti dovrebbero visitare e apprezzare dal vivo. Eccone, ad esempio, uno che negli ultimi giorni ha avuto un riconoscimento alla sua straordinarietà

Si va spesso alla ricerca di posti da visitare nel weekend o di borghi da scoprire. L’Italia è uno di quei luoghi che, per esigenze di questo tipo, custodisce un patrimonio di risposte quasi inesauribile.

Tra i Borghi più belli d’Italia ora c’è una novità

Nella lista dei Borghi più belli d’Italia, a partire da inizio del 2023, c’è anche il comune di Badolato.

Un riconoscimento meritatissimo per un luogo che regala atmosfere uniche e cattura l’attenzione dei visitatori che lo scoprono per la prima volta.

Tanti lo hanno già conosciuto e non hanno faticato a notarne le peculiarità.

Dove si trova

Il centro ha solo circa 3.000 abitanti, si trova in Calabria (in provincia di Catanzaro) ed è un vero e proprio gioiello. Quasi come un diamante è incastonato in una posizione privilegiata tra rilievi, colline, torrenti e il paesaggio marino.

Si sviluppa su una collina e le immagini aeree del luogo hanno già un impatto significativo per chi sta pensando di andare a visitarlo.

La sua collocazione geografica lo rende molto vicino al mare cristallino della costa jonica calabrese, le cui spiagge non hanno certo bisogno di presentazioni.

Dall’alto della collina su cui sorge (circa 240 metri quadrati) le viste panoramiche sono assicurate.

Tante cose da vedere

Le sue origini affondano fino all’undicesimo secolo. La sua fondazione è attribuita a Roberto il Guiscardo.

Oltre alla sua natura di balcone naturale sospeso tra il Mar Jonio e le Pre Serre calabresi, offre elementi di grande interesse dal punto di vista architettonico. A partire da una struttura urbanistica che richiama ancora quella di diversi secoli fa.

Senza dimenticare i tanti edifici religiosi che si trovano al suo interno. Non a caso lo chiamano anche il Borgo delle chiese.

Visitare Badolato, muovendosi tra le viuzze che si snodano nel centro abitato, diventa davvero una bella esperienza. Quasi un’escursione storica in una dimensione ormai lontana. Sarà anche l’occasione per scoprire la tradizione e la gastronomia del luogo.

Si scoprirà un punto d’Italia che ha un grande patrimonio storico, culturale, artistico e religioso.

Un luogo da visitare insieme ad altri vicini

Tra i Borghi più belli d’Italia ora c’è una novità, dunque. Le bellezze di Badolato stupiscono davvero tutti. Un luogo da visitare sia in estate che anche in inverno e trovare un clima un po’ più caldo quando altrove le temperature si fanno rigide.

Non è un mistero che la Calabria sia una terra dove difficilmente l’inverno fa la voce grossa. Un luogo ideale dove trascorrere un weekend invernale, scoprendone le grandi ricchezze artistiche e architettoniche. Caratteristiche di cui forse si parla un po’ meno rispetto alle celebri bellezze paesaggistiche delle coste.