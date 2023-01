Poca spesa e bucato perfetto se fai così la lavatrice, e consuma meno anche l’asciugatrice!

Scopri subito tre furbissime strategie che possono aiutarti a risparmiare sui costi della bolletta quando fai la lavatrice. Usandoli, avrai speso meno e ottenuto anche un bucato impeccabilmente pulito e profumato.

L’importo dell’ultima bolletta ricevuta, può averti fatto più paura di un film dell’orrore. A causa, infatti, degli eventi dovuti alla guerra in Ucraina e alla crescente inflazione, i costi di luce e gas sono saliti alle stelle. Ciò sta costringendo gli italiani a prestare estrema attenzione a spese come il riscaldamento e al consumo degli elettrodomestici. A proposito di quest’ultimo punto, possiamo suggerirti alcuni espedienti per abbattere i costi a riguardo dell’utilizzo della lavatrice.

Un elettrodomestico indispensabile, ma che consumi!

La lavatrice è, senza dubbio, un elettrodomestico quanto meno fondamentale in casa. Sarebbe quasi impensabile, infatti, pensare di lavare a mano ogni capo, data la mole quasi quotidiana che tocca rimettere a nuovo. L’elettrodomestico permette di lavare vari kg di biancheria in una sola volta e di ottenerla pulita e profumata, grazie a detersivi appositi. Certo, però, i consumi elettrici possono essere molto alti. Soprattutto quando tendiamo a usare la lavatrice molto spesso, magari perché abbiamo una famiglia numerosa o bambini che si sporcano continuamente. Ecco come ridurne i consumi.

Poca spesa e bucato perfetto se fai così la lavatrice: ecco 3 trucchetti!

Innanzitutto, se vuoi risparmiare devi avere un elettrodomestico efficiente che funziona al massimo delle sue prestazioni. Questo non significa che devi spendere per acquistarne uno di ultima generazione. Puoi rendere al top la tua lavatrice non trascurando la sua manutenzione e pulizia. Muffa, sporcizia e calcare possono accumularsi nella lavatrice, intaccarne le prestazioni e farti spendere di più. Un bucato imperfetto, infatti, ti costringerà all’avvio di altri cicli. Se vuoi risparmiare, quindi, non trascurare la cura dell’elettrodomestico. Utilizza periodicamente pastiglie anticalcare e pulisci il cestello una volta al mese, con un avvio a vuoto e dell’aceto nella vaschetta del detersivo.

Sfrutta le fasce orarie più economiche e lava a bassa temperatura

I costi della lavatrice variano in base alla fascia oraria in cui effettui il lavaggio. Vuoi risparmiare? Falla dopo le 19:00, possibilmente nei fine settimana o nei giorni festivi. I costi in orario serale e nel weekend sono notevolmente ridotti rispetto al giorno e in settimana. L’ultimo espediente mirato al risparmio, è lavare a bassa temperatura. Impostare un lavaggio a 30 gradi, ti permetterà di ridurre i costi elettrici fino al 40%. Sei preoccupata di non ottenere un bucato pulito? Tratta prima le macchie sfregandovi sopra del sapone liquido e versa un cucchiaino di bicarbonato nella vaschetta del detersivo. Il bucato risulterà ottimo e profumato. Poca spesa e bucato perfetto se fai così la lavatrice, con questi 3 trucchetti che ti aiuteranno sicuramente!

E se hai l’asciugatrice

Hai l’asciugatrice ma dopo la lavatrice temi ulteriori consumi? Niente paura, puoi risparmiare anche qui con l’accurata pulizia dell’elettrodomestico e attuando piccole strategie. Metti nel cestello a gruppi i capi della stessa dimensione quindi parti dai più piccoli ai più grandi facendo più cicli. Le varie asciugature saranno omogenee e consumeranno meno energia. I successivi cicli, poi, ti permetteranno di sfruttare il calore dei cicli precedenti.