Prendi i soldi e scappa subito alle Poste! È arrivato un ricco interesse a cui è impossibile dire no!

Da oggi sul libretto di risparmio Smart è disponibile la nuova offerta Supersmart a 270 giorni. Aumenta (rispetto all’opzione base) sia la durata che l’interesse attivo per chi vincola la liquidità alle condizioni poste dall’emittente. Entriamo nel vivo del discorso, quindi, e affrontiamo l’argomento nella sua interezza.

Dopo una breve attesa (il sito di Poste lo preannunciava da qualche giorno), è puntualmente arrivata la nuova offerta Supersmart. Da poco prima di Natale e fino a tutto ieri, infatti, per i risparmiatori c’era a disposizione una sola opzione per poter vincolare i soldi sul libretto Smart. Da oggi 19 gennaio, invece, i titolari di LRP Smart potranno scegliere tra il deposito standard e quello, in un certo senso, speciale.

Vediamo allora chi, come, quanto e fino a quando è possibile approfittare della nuova promo di CDP. Intanto, prendi i soldi e scappa subito alle Poste perché ai primi di marzo la nuova promo chiude i battenti.

Che cos’è l’offerta Supersmart e come funziona

Com’è noto i libretti di risparmio postale (LRP) sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e distribuiti per il tramite di Poste Italiane. Insieme ai buoni fruttiferi (convenienti anche sulle medie durate) sono il cuore del c.d. risparmio postale.

Buoni e libretti sono pertanto garantiti dallo Stato italiano e non prevedono costi di apertura, gestione e chiusura/rimborso finale. Fanno eccezione solo gli oneri fiscali, nei modi, casi e aliquote previste dalla Legge.

Ora, ai titolari di libretto postale Smart l’emittente consente di guadagnare un interesse sulle somme vincolate (accantonamento minimo di 1.000 euro).

Per la precisione, da oggi l’emittente propone le seguenti opzioni:

offerta Supersmart 180 giorni (era già attiva), il cui tasso di interesse annuo lordo a scadenza è dell’1,50% . L’unica condizione richiesta è quella di rispettare il deposito di 6 mesi (180 giorni) delle somme ivi confluite;

(era già attiva), . L’unica condizione richiesta è quella di rispettare il deposito di 6 mesi (180 giorni) delle somme ivi confluite; offerta Supersmart Premium 270 giorni (9 mesi, in pratica), il cui tasso di interesse annuo lordo a scadenza vola al 3%. Tuttavia, il maggior rendimento è offerto solo a chi apporta nuova liquidità sullo strumento fino al 6 marzo (salvo chiusura anticipata disposta da CDP).

Prendi i soldi e scappa subito alle Poste perché è arrivata la nuova offerta Supersmart

È bene precisare adesso cosa s’intende per “nuova liquidità”. In pratica essa è data dalle somme versate tra il 13 gennaio e il 6 marzo sul libretto Smart o altri LRP e/o conti correnti postali aventi la stessa denominazione del libretto Smart. Le somme versate devono affluire con assegno bancario e circolare o bonifico bancario o tramite l’accredito di stipendio e pensioni.

Può girarla al libretto Smart tramite girofondo, invece, chi versa la nuova liquidità su altri c/c postali o LRP ma aventi sempre medesima intestazione. Viceversa i prelievi di cash fatti tra il 13 gennaio e il giorno dell’adesione all’offerta riducono la nuova liquidità.

Entrambe le offerte (standard e Premium) sono attivabili sia in remoto (sito di Poste e app BancoPosta), se abilitati, che presso l’ufficio postale. Ancora, CDP consente lo svincolo anticipato dell’intero importo del singolo accantonamento dell’offerta Supersmart. Su di esse, tuttavia, maturano solo gli interessi base (dal giorno di attivazione dell’accantonamento) e non quello previsto dall’offerta alla quale si era precedentemente aderito.