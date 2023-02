Tra i 100 e i 200 € ecco i passeggini da viaggio preferiti e più acquistati adesso dagli italiani

Prima o poi anche il freddo e l’inverno se ne andranno e tornerà il tempo delle passeggiate. Sperando in una primavera mite, ecco che come tutti gli anni rispunteranno passeggini e carrozzine. Il piacere di vedere mamme e papà che vanno a fare la passeggiata, magari con cagnolino al seguito, facendo prendere un po’ d’aria al piccolo di casa. Ma se non hai ancora acquistato un passeggino da viaggio, o magari sei un nonno che hai deciso di regalarlo, ti proponiamo qualche idea, senza spendere grandi cifre e seguendo i suggerimenti degli italiani. Ora parleremo dei passeggini da viaggio preferiti dagli italiani.

Attenzione alla differenza del passeggino da viaggio

Innanzitutto, ci permettiamo di ricordarti che il passeggino da viaggio non è la stessa cosa del passeggino tradizionale. È molto più leggero, meno ingombrante e soprattutto quello più moderno si presta al rispetto delle regole di viaggio anche per le compagnie aeree. Ricordati che è un passeggino da viaggio ed è un vero e proprio investimento considerando anche che la bella stagione si sta allungando sempre di più. Acquistarne uno e utilizzarlo da febbraio fino a ottobre potrebbe essere davvero un’idea molto valida.

Tra i 100 e i 200 € ecco i passeggini da viaggio preferiti e più ricercati sul mercato

Ancora una volta trionfa sul mercato italiano quella che da decenni è una marca di riferimento: la Chicco. Gli italiani dimostrano particolare attenzione per il passeggino Chicco Minimo, molto pratico, velocissimo da aprire e chiudere, addirittura con una sola mano. Nelle recensioni, disponibili anche sul web, apprezzatissimo anche il fatto che questo passeggino occupi pochissimo posto e sia inseribile anche in bauli non troppo capienti. Nonostante la sua elasticità, possiede uno schienale reclinabile e adattabile alla postura del bambino in diverse posizioni. Attenzione che nelle grandi città dove ci si sposta in metro e in autobus, questo modello è assolutamente il top. Il prezzo può variare dai 150 ai 200 €. Parlavamo di web, e, occhio ad alcuni lavori ben retribuiti e da casa che gli italiani stanno praticando per arrotondare le entrate familiari.

Il passeggino da viaggio più economico e venduto del momento

Chicco rappresenta ormai da generazioni un punto di riferimento per gli italiani, ma anche Foppapedretti non è da meno. Da sempre leader nella progettazione di lettini e mobili per l’infanzia, l’azienda bergamasca è riuscita anche a stupire i clienti con un passeggino economico poco sopra i 100 € che gli italiani stanno decisamente apprezzando. Il modello si chiama Rainbow, ossia arcobaleno in inglese, perché rappresenta un oggetto multicolore davvero piacevole anche alla vista. È uno dei passeggini da viaggio più leggeri, pesando poco più di 3 kg ed è assolutamente manovrabile, mantenendo comunque una struttura solida e sicura per trasportare il piccolo. Tra i 100 e i 200 € ecco i passeggini da viaggio preferiti e adesso più acquistati dagli italiani. Risparmiare ma senza perdere in qualità anche in cucina, con alcuni consigli pratici della Redazione per il carrello spesa!