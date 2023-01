Guadagna anche 500 € al mese comodamente seduto al computer e usando la tua fantasia

Se hai un computer e una linea Internet a casa, puoi ottimizzare il tempo che hai, guadagnando e creandoti delle entrate alternative. Seguendo il modello americano infatti, adesso hai la possibilità di guadagnare anche delle centinaia di euro al mese con dei siti sicuri. Non ci sono solo i sondaggi, ma anche tante altre opportunità per arrotondare il budget familiare. La cosa importante però che devi fare è quella di non aderire alle proposte che ti invitano a metterci dei soldi tuoi.

Seguici allora in queste idee, che potrebbero unire il tuo talento e la tua fantasia al guadagno.

Vendere su Internet tutto quello che puoi

Sono sbocciati come i fiori a primavera negli ultimi anni i siti che ti permettono di vendere davvero qualsiasi cosa. Dai giocattoli agli accessori di casa, dalla macchina ai vestiti usati, dai libri ai fumetti, passando per francobolli, monete e quanto altro tu abbia voglia di vendere. È incredibile ma i tuoi figli, anche adolescenti, possono indicarti tutta una serie di siti gratuiti, sui quali puoi vendere anche tutti i tuoi vestiti usati. Prenditi del tempo, fai l’inventario di quello che non ti serve più e preparati a vendere anche online tutto ciò che hai in eccedenza. Attenzione però ai truffatori che sono sempre in agguato. Cerca di essere prudente. Se vuoi risparmiare anche sulla spesa, ci sono accortezze da non dimenticare.

Guadagna anche 500 € al mese comodamente seduto al computer e trovando dei redditi in più

Quello che spaventa molte persone quando pensano di rispondere ai sondaggi è il rapporto tra il tempo e la remunerazione. Solitamente un sondaggio di una mezz’oretta, potrebbe farti guadagnare un paio di euro. Devi quindi considerare di avere del tempo a tua disposizione e la voglia di metterti davanti allo schermo, per rispondere anche alle solite domande. Entra allora nell’ottica che, al posto di navigare per controllare news e pettegolezzi, potresti dedicarti ai sondaggi che ti pagano in euro, ma anche in buoni regalo e buoni sconto. Considera che ci sono anche molti siti che adesso propongono di testare gratuitamente dei prodotti per le grandi aziende, ricevendoli comodamente a casa tua. La prima cosa che devi fare però è digitare il nome dell’azienda sui motori di ricerca e controllare le opinioni degli utenti. Se vedi che potrebbe esserci qualche trappola nascosta, rinuncia e cambia sito.

Riciclare tutto quello che gli altri buttano via

Guadagna anche 500 € al mese comodamente seduto al computer e usando la tua fantasia, ma anche l’intelligenza. Non devi assolutamente vergognarti a prendere un cartone di libri dalla raccolta della carta differenziata e pensare di venderlo. Così come ci sono tantissime persone che si recano quotidianamente all’isola ecologica locale, recuperando ciò che gli altri buttano.

Attenzione che potresti davvero trovare in questi luoghi della merce che puoi rivendere tranquillamente anche da casa. Dai mobili, ma anche libri e fumetti, alle attrezzature da giardino e d’interno a moltissime cose ancora utilizzabili che qualcuno può aver eliminato anche semplicemente per un cambio di gusto. Risparmiare e guadagnare sono un binomio che passa da una serie di mosse intelligenti che anche tu puoi fare!