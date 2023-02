Torna la Champions League e la Serie A entra nel vivo: ecco 3 cose da vedere per chi ama il calcio

Quando si avvicina la metà di febbraio si rinnova l’appuntamento con le coppe europee e il campionato si avvia verso la primavera, fase decisiva. Ecco, però, 3 contenuti che potrebbero risultare molto graditi per chi ha una passione per il calcio.

Febbraio è un mese particolare per il calcio. Il calciomercato è ormai alle spalle, ma la stagione agonistica vive una fase importante. Tornano le coppe europee dopo la pausa invernale e i campionati, come la Serie A, iniziano a raccontare chi lotterà per certi obiettivi.

Torna la Champions League e la Serie A, ma attenzione anche ai bei contenuti da vedere

Al di là, però. di quello che è lo spettacolo del campo, da ormai diversi anni c’è un altro modo di vivere il calcio. Si sono, infatti, moltiplicati i documentari e i contenuti che raccontano la parte più romantica di questo sport.

Si hanno, cioè, delle produzioni che raccontano visivamente retroscena e aneddoti che magari una volta si conoscevano solo attraverso libri o articoli di giornale. Meglio, dunque, non farsi sfuggire l’occasione di poterne fruire.

Volendo, ad esempio, prendere una della piattaforme più diffuse, cioè Prime Video, ecco 3 titoli da non farsi sfuggire.

Una leggenda del calcio italiano

Sulla piattaforma di Amazon c’è, ad esempio, “Come un padre”. Si tratta di un documentario dedicato a Carletto Mazzone, un’autentica leggenda del calcio italiano. Uno che, in carriera, ha messo insieme quasi 800 panchine in Serie A. La sua è stata una carriera, al netto di qualche eccezione, vissuta soprattutto in squadre provinciali. Ma anche quella di un uomo che ha forgiato campioni autentici. E ognuno di loro ne custodisce un ricordo calcistico ed umano al di sopra della media. Tra questi si possono citare Francesco Totti, Andrea Pirlo e Roberto Baggio.

Il grande talento che non si è espresso al massimo del suo potenziale

Si chiama, invece, semplicemente “Gascoigne” il documentario dedicato a Paul Gascoigne. Il calciatore inglese, con un passato nella Lazio, è il diretto protagonista di un viaggio all’interno della sua carriera e della sua vita. Ne parlerà senza nascondere “nulla o quasi”, come specifica la presentazione del documentario. Dotato di un talento fuori dal normale, non è forse riuscito ad esprimerlo al massimo delle sue potenzialità per una serie di motivazioni.

La leggenda

Se febbraio è il mese in cui la Champions League ricomincia, forse il calciatore che più la identifica è Lionel Messi. Uno dei calciatori più forti della storia del calcio ha su Prime Video un interessante documentario sulla sua vita. Si chiama “Messi – Storia di un campione”. Sarà bello conoscere di più su una delle stelle più luminose della storia dello sport.

Calcio giocato, dunque, ma non solo

Insomma, tra una partita e l’altra, ci sarà l’occasione di vedere qualcosa che vada al di là degli eventi. Torna la Champions League e la Serie A va verso la fase decisiva, dunque, ma per qualcuno il calcio non è mai troppo.

Chi, invece, vorrà variare potrà scegliere di leggere un libro, guardare documentari di altro tipo o serie tv sulle diverse piattaforme che si hanno a disposizione.