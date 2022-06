Tra fiori che muoiono e piante che si seccano questa meravigliosa pianta grassa inonderà invece il giardino e l’estate di fiori a forma di stella

Sarà anche bella l’estate che ci permette di andare al mare e in ferie, ma il caldo provoca anche molti guai. Dalla siccità all’afa che non ci fa dormire, fino a quella noiosa umidità che ci appiccica per tutto il giorno. Estate sempre più bollente, sempre più torrida e con sempre meno precipitazioni. Ormai, è un dato di fatto che la nostra penisola sia scarsamente bagnata dalle piogge. E, uno dei motivi per i quali l’estate può essere un’avversaria e non un’alleata è il nostro giardino. Molti hanno l’impianto di irrigazione temporizzato, ma sono già partite le amministrazioni locali che stanno dosando l’utilizzo dell’acqua. Potrebbe allora diventare un problema nei prossimi mesi la gestione dell’erbetta del nostro giardino, ma anche di tutte le piante. Se il tempo si fa sempre più tropicale, meglio allora guardarsi intorno e investire in piante che si adattino meglio a questo tipo di clima. Una l’avevamo già vista e potrebbe essere una protagonista assoluta dei prossimi mesi. Oggi ne proponiamo un’altra ai nostri Lettori e potrebbe davvero rivelarsi una piacevole sorpresa.

Colei che chiede acqua ogni 2 settimane

Tra fiori che muoiono e piante che si seccano, ecco quella che potrebbe essere la rivelazione del nostro giardino, stando però anche attenti che le radici non si riempiano d’acqua. Considerando che stiamo via mediamente due settimane, nelle nostre agognate ferie marine o montane, ecco la pianta che potrebbe fare per noi. È la “Sedum Palmeri”, della famiglia delle Crassulacee, ossia la pianta perfetta per chi ha poco tempo e ancora meno voglia. Una delle piante che richiede meno cure in assoluto, meravigliosamente adatta per la decorazione esterna estiva del terrazzo. In piena estate presenta una bellissima fioritura gialla, che solitamente parte copiosa già da febbraio. Tantissimi fiori gialli, con la caratteristica forma di stellina, inseriti tra foglie che durante la stagione cambiano di tonalità. Le vedremo infatti passare dal tipico verde estivo al rosso quasi bordeaux dell’autunno.

Tra fiori che muoiono e piante che si seccano questa meravigliosa pianta grassa inonderà invece il giardino e l’estate di fiori splendenti a forma di stella

Il Sedum è una pianta che si adatta splendidamente sia al balcone che al giardino. Fattore determinante perché cresca in tutta la sua bellezza è avere tanta luce. Considerando che d’estate basta bagnarla ogni due settimane, potrebbe essere davvero la situazione perfetta per chi parte per le vacanze. Addirittura, se la teniamo nella terra, in autunno e inverno si accontenta delle precipitazioni piovose.

