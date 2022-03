Tra fenicotteri rosa e mare cristallino ecco dove andare a marzo per goderci sole e caldo con l’arrivo della primavera

“Prima di partire per un lungo viaggio” cantava Irene Grandi. Ebbene sì, prima di partire bisogna considerare che tipo di viaggio vogliamo fare. Se cerchiamo castelli medievali, natura incontaminata e buon cibo, consigliamo di restare in Italia, alla ricerca di questi borghi incantevoli.

Se, invece, abbiamo le ferie nel mese di marzo in prossimità della primavera, allora consigliamo delle mete calde. Tutti ci invidieranno, soprattutto perché queste mete sono state indicate come le migliori da raggiungere proprio in questo periodo.

Effettivamente, con la massa di gente che parte in estate, potrebbe capitare che il mare diventi sporco. Per questo motivo, non vi è niente di più bello che partire durante i mesi che precedono l’estate, per godere appieno delle bellezze che le mete turistiche ci offrono.

Molti vip, sui loro profili social, stanno condividendo, con i followers, le mete che hanno raggiunto proprio in questo periodo. C’è chi, come Chiara Ferragni e la famiglia, si reca a Disneyland Paris, chi fa un viaggio di piacere alla scoperta dei Paesi dell’Est Europa e chi, come molti influencer, si sta recando proprio ai Caraibi.

Aruba

Tra fenicotteri rosa e mare cristallino, Aruba è la meta davvero perfetta. Si possono trovare tutte le caratteristiche che renderebbero il viaggio davvero indimenticabile. Immaginiamo di trovarci sdraiati sotto ad una grossa palma, a bere cocktail, magari in una noce di cocco, sabbia bianca e con una vista sull’oceano mozzafiato.

Proprio a marzo, infatti, le temperature si aggirano intorno ai 30° gradi, la temperatura perfetta per non asfissiare con quel caldo torrido. Inoltre, come anticipato, se amiamo gli animali, possiamo ammirare la spettacolarità dei fenicotteri rosa. Questa vacanza sarà l’ideale non solo per le coppie ma anche per l’intera famiglia.

Un’altra meta che consigliamo è Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Se cerchiamo il vero mare cristallino, si trova proprio nel suo Hoyo Azul. Anche in questo luogo, se si è amante degli animali, è possibile fare un safari con delle simpatiche scimmie. Ma ciò che fa la differenza di Punta Cana è sicuramente la possibilità di volare, attraverso lo ziplining.

Chi ama gli sport acquatici ha la possibilità, inoltre, di andare in barca a vela, di fare windsurf e tante altre attrazioni. Anche Punta Cana è la meta ideale per coppie e famiglie. Da Punta Cana possiamo, poi, spostarci verso Santo Domingo, la capitale. In questo modo, possiamo visitare una delle città più antiche dei Caraibi.