Se in inverno preferiamo andare in montagna tra chalet e neve, in primavera invece sarebbe il caso di optare per quelle mete suggestive e lontane dalla folla. È vero che, quando diciamo la parola “estate”, la prima cosa che ci viene in mente è il mare.

Ma il mare in primavera è indescrivibile e, forse, più bello di come appare in estate. Infatti, nei mesi che precedono la bella stagione, è più cristallino. Lo sanno bene le persone che vi abitano vicino, e hanno la fortuna di ammirarne la bellezza.

Se quest’anno vogliamo partire per una vacanza di marzo al caldo, godendo di un bellissimo mare, le mete consigliate si trovano vicino all’Italia. Sfuggiamo da questo freddo che ci accappona la pelle e anche dalle masse. Se in questo periodo molti si recano nei borghi più belli d’Italia, andiamo fuori tendenza alla ricerca di mete originali e, soprattutto, dove le temperature sono più elevate.

Faro

La città di Faro è il capoluogo della Regione dell’Algarve, nel sud del Portogallo. Le sue spiagge incontaminate e il suo Parco di Ria Formosa rendono la località turistica una meta perfetta. Inoltre, ha una ricca tradizione storica, e il suo centro storico incanterà i visitatori.

Chi è una buona forchetta trascorrerà dei giorni memorabili perché, trattandosi di una località marinara, il pesce sarà all’ordine del giorno. Le temperature, a marzo, dovrebbero oscillare tra i 18° e i 20° gradi. In ogni caso, per vivere appieno la bellezza della città, si possono fare gite in barca per godere di qualche ora di relax. Da Faro si possono raggiungere altre località, come questa città economica, che ci farà innamorare per la sua bellezza fiabesca.

Vacanza di marzo al caldo all’insegna del relax tra mare e natura in queste mete non lontane dall’Italia

Se vogliamo vedere spiagge da mille e una notte, allora Mascate, la capitale dell’Oman, è quello che fa per noi con temperature che oscillano tra i 20° e i 30° gradi. Il Medio Oriente affascina sempre e abbiamo la possibilità di viverlo appieno.

Mercati, spiagge, gite e strutture di lusso faranno da cornice a questa vacanza. Vi sono tante cose da vedere, a partire dalle spiagge bianche, per finire con il deserto. Vi è anche la possibilità di fare un bellissimo safari, oppure una crociera. Insomma una vacanza avventurosa e originale.

Queste due mete non sono lontane dal nostro Bel Paese. Diverse compagnie aeree offrono la possibilità di viaggiare a buoni prezzi. Alcuni voli sono diretti e altri con uno scalo. Quindi, cosa aspettiamo? Cerchiamo su internet le offerte più vantaggiose, in base alle nostre esigenze.

Lettura consigliata

L’angolo di paradiso da non perdere si trova in Sicilia tra mare cristallino e riserva naturale per una perfetta vacanza rilassante ed economica