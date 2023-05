Luna e Venere nel Cancro porteranno una valanga di soldi e fortuna a questi 3 segni zodiacali

Qualcosa nel cielo sta cambiando. Ed è la fortuna di chi, come un marinaio prudente, aspettava in porto il vento favorevole riparando la propria imbarcazione. Cosa sta per succedere?

Giugno è notoriamente il mese di grandi appuntamenti della vita: esami di maturità, matrimoni e chissà quanto altro ancora. Ma le responsabilità e le sfide sono un ostacolo solo per chi le teme. Non per chi, affascinato, le accetta. E poi noi esseri umani riusciamo a dare il nostro meglio solo quando abbiamo un po’ di pressione addosso. La congiunzione di luna e Venere che possiamo osservare queste sere così a stretto contatto non è senza significato. Ma sono due tre le più potenti forze siderali che influenzano il meccanismo delle sfere celesti. Luna e Venere nel Cancro porteranno una valanga di opportunità a chi le saprà cogliere, ed in particolare questi segni zodiacali fortunati.

Si chiude una porta e si apre un portone per i Gemelli

È il tempo dei Gemelli, tra i segni quelli più inclini al cambiamento positivo. L’ottimismo è positivo sia per gli affari che per le relazioni. Soprattutto, è uno strumento utile nei momenti di crisi. Il problema è semmai essere lunatici. Perché il volto luminoso scompare dietro una coltre di nuvole tempestose. Ma l’influsso positivo di Venere fa prevalere il lato romantico. Il vento propizio sembra soffiare nella giusta direzione. All’improvviso dalla cantina potrebbero emergere quei vinili italiani che valgono una fortuna che sono ricercati dai collezionisti. È il momento buono per fare un passo in avanti di natura professionale. Infatti, un cambiamento atteso è imminente. Ed una dose di generosità anche economica se ben destinata potrà portare i suoi frutti. Ma attenzione a non promettere nei momenti di euforia. In questo la razionalità sarà ancora più importante dell’empatia.

Al secondo posto dei segni più in forma c’è sicuramente l’Ariete. La folgorazione cui stanno per andare in contro sarà filosofica. Vedranno il mondo che li circonda con occhi nuovi dopo aver avuto un’intuizione o un’esperienza toccante. Non è che detto che nel momento in cui avviene possa sembrare desiderabile. Ma forse è solo il destino che ci sta mostrando una realtà con maggiore nitidezza. Si può considerare una grande fortuna, per lo meno nel lungo termine. Negli investimenti, come nella vita quotidiana, ha ragione chi vede più lontano con il binocolo, visto che sa determinare meglio la propria rotta.

Luna e Venere nel Cancro porteranno una valanga di opportunità a chi le saprà cogliere

Ci troviamo in un ottimo momento anche per la Vergine. Si sono tolti un sassolino dalla scarpa, oppure lo faranno a breve. Infatti, alle volte la diplomazia e la ricerca di un compromesso ragionevole non sono sufficienti. In quei momenti bisogna semplicemente esprimere le cose come stanno, senza necessariamente far venire meno quella sensibilità che spesso li contraddistingue. La camminata sarà molto più gradevole e lunga con queste premesse. Questa maggiore convinzione potrebbe anche portare inaspettate evoluzioni in campo sentimentale. In tal caso, è decisamente saggio completare i buoni passi con i sempre validi consigli degli antichi Romani per conquistare una persona.