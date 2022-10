Tra cultura, religione e natura ecco un borgo medioevale da visitare in autunno

Ottobre è un mese perfetto per viaggiare. Le temperature sono ancora miti, i luoghi poco affollati e i prezzi accessibili. Possiamo scegliere tantissime mete da visitare sia in Italia che all’estero.

Se decidiamo di rimanere nella nostra meravigliosa penisola, allora abbiamo una scelta vastissima di luoghi da scoprire. Tutte le regioni italiane sono ricche di tradizioni, posti meravigliosi e paesaggi così belli da togliere il fiato. Per non parlare, poi, dell’ottimo cibo e del vino.

Sono tantissimi i motivi per scegliere l’Italia come meta, sia per una lunga vacanza, che per passare solo un fine settimana di svago. Possiamo visitare le famose città d’arte, che tutto il Mondo ci invidia. Ma anche passare qualche giorno in montagna per respirare aria pulita e fare delle lunghe passeggiate. Per non parlare delle località di mare che sono molto gettonate anche in autunno. Soprattutto quelle del Sud, dove a ottobre ancora c’è la possibilità di andare al mare.

Tra cultura, religione e natura ecco un borgo medioevale che si trova in Abruzzo

Fermiamoci nel centro dell’Italia e precisamente in Abruzzo. Parliamo di una regione meravigliosa che ha tanto da offrire ai suoi visitatori. Montagne, laghi, borghi e località balneari molto frequentate.

In provincia dell’Aquila troviamo un meraviglioso gioiello medioevale. Parliamo di Pescina, situata nel cuore della Marsica. Questa cittadina antica ha dato i natali al cardinale Giulio Mazzarino e al famoso scrittore Ignazio Silone.

Proprio all’interno dell’ex convento dei Minori Conventuali si trova il Centro Studi Siloniani e il museo sempre dedicato allo scrittore.

Cosa vedere in questo borgo dalle origini antiche

Tra cultura, religione e natura ecco un borgo medioevale che vanta numerosi posti da visitare.

Partiamo dalla chiesa di Sant’Antonio con il prospetto in pietra calcarea. Arriviamo al Duomo di Santa Maria delle Grazie, iniziato verso la fine del 1500, e alla Chiesa San Berardo, gravemente colpita dal terremoto del 1915. Alla base della sua torre si trova la tomba di Ignazio Silone.

Il centro storico, dall’aspetto tipicamente medioevale, vale la pena di essere visitato e ammirato in tutta la sua bellezza. Suggestivi sono anche i ruderi del castello con la sua maestosa e imponente torre.

Oltre agli itinerari culturali e religiosi, Pescina è anche famosa per i suoi tratti naturalistici. Infatti, il paesino è situato tra il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e l’area protetta del Parco naturale regionale Sirente-Velino. Questo piccolo borgo medioevale è circondato da una natura incontaminata, molto affascinante.

