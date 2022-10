Come allontanare cani e gatti dal giardino con metodi naturali e innocui

Cani e gatti randagi possono presentarsi nel giardino attirati da qualche odore particolare. Questo odore può essere quello del proprio animale domestico, ad esempio. Tuttavia, a molte persone non piace avere nella propria casa animali randagi e cercano cosa fare per allontanarli.

Ci sono tantissimi gatti randagi in ogni paese e città che cercano riparo o cibo. La presenza dei cani randagi è minore, ma in ogni caso questi animali possono creare dei problemi. Ecco allora come allontanare cani e gatti dal giardino, per evitare fastidiosi inconvenienti.

Un cane o un gatto non curato può portare malattie, può portare altri animali, può infastidire il nostro amico a quattro zampe. Inoltre, può fare dei danni al giardino come scavare buche, rompere le piante, fare i propri bisogni lasciando odori molto sgradevoli. Ma ci sono dei rimedi naturali a tutto questo, facili da preparare e da usare.

Cosa usare per allontanare cani e gatti dal giardino

Tenere lontani gli animali randagi è importante per la propria salute e quella dei propri animali. Ma dal momento che non è colpa loro se sono impauriti e magari aggressivi, sarà il caso di chiamare chi di dovere per cercare di aiutarli. Nel frattempo, mentre si sta cercando una soluzione per far mangiare più crocchette al proprio cane, si può provare ad allontanarli usando metodi naturali e assolutamente innocui per non fare loro del male.

Questi possono essere diversi. Così come cani e gatti sono attratti da odori particolari, ci sono anche odori che li infastidiscono. Approfittando di questo aspetto, si possono creare diversi repellenti naturali per allontanare i cani:

aglio e peperoncino: si può creare un miscuglio di 3 spicchi d’aglio tritati, 3 peperoncini spezzati o schiacciati aggiunti a qualche litro di acqua e lasciare macerare per almeno un giorno intero;

uova marce: prendere un contenitore con almeno 3 litri di acqua, mescolare 6 uova sbattute e una bottiglia di salsa piccante, agitare per bene e poi lasciare a riposo per circa una settimana.

Queste due soluzioni creeranno un odore talmente disgustoso per un cane che nessuno di loro si potrà più avvicinare al giardino o all’orto, dove magari si sono appena seminate le piante autunnali. Basta spargere questi liquidi in qualche parte del giardino e dell’orto per non avere più fastidiose visite.

I gatti, tuttavia, rispondono in modo diverso agli odori e per loro potrebbe essere necessario creare qualcos’altro. Ad esempio:

una miscela di farina, pepe e mostarda in un contenitore di acqua calda. Basta amalgamare per bene e poi farne uno spruzzino;

spargere foglie di ruta, per loro molto fastidiose;

diffondere l’odore dell’aceto, insopportabile per il naso di un gatto.

Metodi diffusi per tenere lontani animali randagi ma pericolosi

Ci sono tante persone che non prestano attenzione alla salute degli animali. Queste mettono al primo posto la necessità di allontanare quel cane o quel gatto che li infastidisce, senza pensare a non fare loro del male. Per questo motivo mettono delle recinzioni spinate, delle piante spinate sparse per il giardino oppure cospargono alcuni luoghi con ammoniaca.

Cani e gatti proveranno solamente una volta ad avvicinarsi alle spine, è vero, ma in questo modo potrebbero ferirsi gravemente. Inoltre, usare l’ammoniaca, magari attorno ai bidoni della spazzatura, può essere dannoso per animali e persone e causare dei problemi respiratori. Pensiamo solamente ai bambini che potrebbero giocare nelle vicinanze. Sarebbe un ambiente reso davvero molto pericoloso. Per questo motivo, anche se purtroppo diffusi, sono metodi da evitare.

