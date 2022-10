Ottime frittelle calde e fragranti da preparare in un attimo e senza burro

Nella ricetta di oggi vedremo come realizzare dei dolci tipici della città americana di New Orleans, che sono diventati famosi anche grazie al film “La principessa e il ranocchio”. Stiamo parlando dei beignets: delle deliziosissime frittelle di pasta lievitata, morbide e allo stesso tempo croccanti. Nonostante siano tipici il Carnevale, essi sono ottimi da preparare anche tutto l’anno, soprattutto durante i periodi di festa.

Nella versione che vedremo oggi, cercheremo di non utilizzare il burro. Infatti, avremo bisogno di:

500 g di farina 00;

250 ml di latte;

100 g di zucchero;

80 ml di acqua a temperatura ambiente;

mezzo cucchiaino di cannella;

una bustina di lievito per dolci;

mezzo cucchiaino di noce moscata;

un cucchiaino di estratto di vaniglia;

un uovo;

sale;

miele;

zucchero a velo;

olio di semi di arachide.

Anche se all’apparenza possono sembrare molti ingredienti, in realtà il procedimento è molto semplice. Infatti, basteranno pochissimi passaggi per ottenere dei fantastici dolci da preparare anche per Halloween.

Vediamo tutti i passaggi per preparare queste ottime frittelle calde e fragranti

Per prima cosa, aggiungiamo in un recipiente la farina 00, lo zucchero, il lievito per dolci, la cannella, la noce moscata ed un pizzico di sale. Dopo di che, con l’aiuto di una frusta, mescoliamo per bene tutti gli ingredienti. A questo punto, in una ciotolina a parte, sbattiamo l’uovo e versiamolo nel recipiente assieme al latte e all’acqua.

Fatto ciò, possiamo iniziare ad impastare aiutandoci con un leccapentole, o con un cucchiaio, fin quando non avremo ottenuto un composto morbido. Raggiunto questo risultato, spolveriamo un po’ di farina sul piano di lavoro e stendiamo il composto con un mattarello, fino ad uno spessore di circa 1 cm.

Procediamo con la cottura dei beignets di New Orleans

Successivamente, con un coltello, iniziamo a tagliare l’impasto prima in senso verticale, poi orizzontale, così da ricavare dei rettangoli regolari. Ora, versiamo dell’olio di semi di arachide in una padella e facciamolo riscaldare. Una volta caldo, non ci resterà che friggere i rettangoli di pasta fin quando non saranno ben dorati da entrambi i lati. Lasciamoli quindi scolare sopra la carta assorbente e, dopo di che, posizioniamoli su un piatto per irrorarli con dell’ottimo miele e inondarli di abbondante zucchero a velo. Terminato anche questo passaggio, siamo finalmente pronti per servire queste ottime frittelle calde e fragranti, dette beignets di New Orleans che faranno felici grandi e piccini.

