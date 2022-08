Molti lasciano i risparmi sul conto corrente e non comprendono che ogni giorno perdono un po’ di soldi. Conti di deposito e Buoni postali sono una valida alternativa per un investimento di breve periodo. Ecco quali sono i migliori.

Lasciare i soldi giacenti in banca in questo periodo storico, significa andare incontro ad una perdita sicura. Infatti attualmente i risparmi sul conto corrente non sono remunerati. Anzi, commissioni bancarie, imposta di bollo, ecc. sono costi che incidono a volte in maniera anche rilevante.

A queste spese da qualche mese va aggiunta una tassa occulta, quella dell’inflazione. A luglio l’incremento dei prezzi al consumo in Italia è risultato al 7,9%. Lasciare i soldi giacenti sul conto senza remunerazione significa perdere ogni anno un potere d’acquisto vicino all’8%. Buoni fruttiferi postali e conti di deposito sono una valida alternativa per un investimento anche di breve periodo.

Molti lasciano i soldi sul conto corrente perché pensano possa essere il modo migliore per proteggere i risparmi. Altri lasciano i soldi giacenti in banca perché pensano di averne necessità nel breve periodo. Il buono fruttifero postale ordinario e i conti di deposito sono altrettanto sicuri di un conto corrente. Inoltre sono ideali per un investimento di brevissimo periodo.

Tra Buoni postali e conti deposito questo è il migliore investimento

Il Buono ordinario è emesso da Poste italiane ed è garantito da Cassa depositi e prestiti controllata direttamente dal Ministero delle finanze. Il Buono ordinario ha una durata massima di 20 anni ma si può disinvestire il capitale senza penalità in ogni momento. Alla scadenza di ogni anno il buono distribuisce una cedola che è crescente. Dal 6 luglio gli interessi annuali per il primo anno sono dello 0,50% lordo e per il secondo anno dello 0,55% lordo.

I conti di deposito sono strumenti che offrono una remunerazione sulla liquidità depositata. Sono perfetti per chi ha un orizzonte temporale di brevissimo o breve periodo. Le offerte sono moltissime. Nell’attuale fase di mercato i migliori conti di deposito arrivano a offrire un tasso lordo annuo del 2% per un investimento a 12 mesi. Con un investimento ad un anno alcuni conti di deposito liquidano gli interessi trimestralmente, altri annualmente.

Tra Buoni postali e conti di deposito si può inserire anche un terzo strumento. I Buoni del Tesoro poliennali sono una terza alternativa per un investimento di brevissimo periodo. Infatti sul mercato è possibile trovare BTP con scadenza residua di qualche mese e anche di un anno. Per esempio il 15 agosto del 2023 scadrà un BTP che ha un rendimento molto interessante. Questo Titolo di Stato ha una durata residua praticamente di 12 mesi. Il risparmiatore che oggi investisse in questo titolo tra 12 mesi avrebbe la restituzione del capitale. Inoltre l’investitore otterrebbe un rendimento concorrenziale rispetto al Buono postale e al conto di deposito.

