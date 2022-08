Se dovessero chiederci quanti siano i segni dello zodiaco la risposta, di ognuno di noi, sarebbe immediata. Sono 12, come abbiamo imparato fin da bambini. E, in tanti, ogni giorno, leggono le previsioni per il proprio segno. Soprattutto in estate, per capire cosa li aspetta in vacanza. In realtà, però, potrebbe non essere così. Infatti, ne esiste un tredicesimo che è considerato il segno dimenticato. Infatti, pur essendo una costellazione dello zodiaco, non viene presa in considerazione in astrologia. Ciò perché così, riducendo a 12 i segni dello zodiaco, si è potuto farli corrispondere al numero dei mesi solari.

Le date di questo zodiaco

Il segno in questione si chiama Ofiuco e, ad esempio in Giappone, lo zodiaco a 13 segni ha il suo seguito. Perciò, davanti alla fatidica domanda: “Di che segno sei?”, qualcuno di noi potrebbe rispondere “Ofiuco”. Segno che ha avuto, soprattutto nel 1970, il suo momento di fama grazie all’astrologo Stephen Schmidt, salvo poi ritornare nel dimenticatoio. Chi è nato in Ofiuco? Infatti, sono 13 i segni zodiacali e vedremo date e caratteristiche di quello dimenticato. Ed ecco come dovrebbe essere il nostro reale segno zodiacale, se dovessimo tener conto di questa suddivisione, visto che cambiano le date.

È Ariete chi è nato dal 19 aprile al 13 maggio. Toro, dal 14 maggio al 19 giugno. Gemelli, dal 20 giugno al 20 luglio. Poi Cancro, chi è nato dal 21 luglio al 9 agosto. Leone, dal 10 agosto al 15 settembre. Ancora, Vergine, dal 16 settembre al 30 ottobre. Bilancia, dal 31 ottobre al 22 novembre. Scorpione, dal 23 novembre al 29 novembre. Ofiuco, poi, dal 30 novembre al 17 dicembre. Sagittario, dal 18 dicembre al 18 gennaio. Capricorno, dal 19 gennaio al 15 febbraio. Infino, Acquario, dal 16 febbraio all’11 marzo. E Pesci, dal 12 marzo al 18 aprile.

Sono 13 i segni zodiacali, le caratteristiche di quello dimenticato

Come si può vedere, l’Ofiuco si è preso date di solito occupate da Sagittario e Capricorno. E, con questa suddivisione, cambiano i segni zodiacali per molti di noi. Così, se qualcuno invece di Scorpione si è sempre sentito più Bilancia, ecco spiegato il perché. Quali caratteristiche hanno i nati sotto il segno dell’Ofiuco? Tendenzialmente, non si tratta di persone molto espansive. Anzi, tendono più a star bene da sole, essendo, di indole, introverse.

Quasi come tutti i geni, sono dei grandi disordinati. Non chiediamo ad un Ofiuco di essere rigoroso o metodico. Inguaribili ottimisti e sognatori, sono spesso attenti a come stanno gli altri. Quindi, il fatto di parlare poco non significa che siano persone menefreghiste. Amano anche la natura e gli animali.

