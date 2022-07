L’aumento dei tassi di interesse sta offrendo ottime opportunità di guadagno con rischio bassissimo. Oggi con 100.000 euro investiti in un titolo di Stato si possono ottenere tra 12 mesi 1.000 euro di interessi versati sul conto corrente.Il rialzo dei tassi di interesse ha moltiplicato le occasioni di guadagno per un risparmiatore che cerca un investimento sicuro. A fronte di un’inflazione salita al all’8% annuo è quasi un dovere cercare di proteggere i propri risparmi dall’erosione del potere d’acquisto.

Lasciare i soldi sul conto corrente è una scelta sempre più controproducente. Molti lasciano i risparmi in banca soprattutto per due ragioni. Prima di tutto perché considerano il conto corrente un luogo sicuro che custodisce i loro soldi. Inoltre i risparmiatori lasciano il capitale sul conto perché non conoscono alternative valide.

In realtà le alternative al conto corrente ci sono e grazie all’aumento dei rendimenti diventano ogni giorno sempre più interessanti. Investire in un titolo di Stato rende infinitamente di più che lasciare soldi in banca e, paradossalmente, con un grado di sicurezza maggiore.

Guadagnare 1.000 euro certi in 1 anno investendo 100.000 euro in un BTP

Anche chi ha un orizzonte temporale di brevissimo periodo, tra 12 e 18 mesi, può puntare su titoli di Stato con scadenza residua simile. Oggi i rendimenti delle obbligazioni governative sono molto più alti rispetto a soli sei mesi fa.

Per esempio, il BTP con scadenza 15 agosto del 2023 (Isin: IT0005413684) ha un rendimento vicino all’1%. Questo BTP al momento delle analisi ha un prezzo di 99,2 centesimi. A scadenza tra un anno lo Stato rimborserà il titolo a 100 centesimi. Chi volesse investire oggi 100.000 euro pagherebbe in totale per questa obbligazione 99.200 euro. A scadenza il risparmiatore otterrebbe il rimborso di 100.000 euro più il pagamento di 2 cedole. La somma dei due pagamenti farebbe salire il rendimento all’1% circa totale. Ecco come guadagnare 1.000 euro certi impiegando 100.000 euro su questo Buono del Tesoro poliennale.

Ovviamente se si puntasse su titoli di Stato con una durata residua maggiore, il rendimento crescerebbe. Per esempio il BTP scadenza 15 agosto 2024 (Isin: IT0005452989) al prezzo di 96,6 centesimi renderebbe a scadenza l’1,5% annuo, il 3% totale.

Una valida alternativa ai BTP sono i conti di deposito. In alcuni casi il risparmiatore può spuntare anche un rendimento superiore a quello dei titoli di Stato. I conti di deposito hanno numerosi vantaggi. Si può investire il denaro su varie scadenze dal brevissimo periodo, tre mesi, fino ad anche 60 mesi. Inoltre nella maggior parte dei casi i soldi sono subito disponibili in caso di necessità. In caso di disinvestimento il risparmiatore ottiene gli interessi maturati fino a quel momento.

