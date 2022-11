Torta di pere morbidissima senza ricotta o cioccolato, ecco la ricetta autunnale che sta spopolando

Sembra di alta pasticceria la morbidissima torta di pere che sta spopolando in questo periodo autunnale. Non è la solita torta con ricotta e pera e non prevede neanche il cioccolato, ma la ricetta che sta rimbalzando su tutti i social in questo momento è davvero un capolavoro di gusto e semplicità. Ideale per chi non ha molto tempo a disposizione ma vuole far felici amici e parenti con un dessert elegante e raffinato ma semplice nella sua realizzazione.

Dopo il successo della strepitosa torta alle mele frullate della nonna che si prepara in 5 minuti, a rallegrare le serate autunnali arriva lei: la torta di mele e noci. Una consistenza soffice e golosa grazie alle pere, arricchita dal sapore unico e dalla “croccantezza” delle noci. Un dolce delicato da mangiare a conclusione di un pasto, ma anche da servire a colazione, magari con il cappuccino speciale che sta facendo impazzire il web da qualche tempo.

Un connubio perfetto di ingredienti per un dolce eccezionale

Molto amate per il loro sapore, le pere sono apprezzate anche per la loro digeribilità. Ricche di vitamine e di fibre che migliorano la qualità dei batteri intestinali e riescono anche a favorire il transito intestinale. Le noci, invece, sono delle perfette alleate per il benessere e la salute del cervello, ma anche del sistema nervoso e del cuore. Insomma, l’unione dei due ingredienti non può che soddisfare il palato senza troppi sensi di colpa. Vediamo come consumare insieme i due prodotti.

Tutto l’occorrente per una torta di pere morbidissima e sfiziosa

Per realizzare una deliziosa torta di pere e noci ci serviranno:

180 g di farina tipo 00;

160 g di zucchero;

30 g di burro;

70 ml di latte;

2 uova;

3 pere;

50 g di noci;

1 bustina di lievito per dolci, possibilmente vanigliato.

Procedimento

Lavare e sbucciarle 2 delle 3 pere e tagliarle a pezzetti. Inserirle in un contenitore e versarci sopra il succo di un limone per non farle annerire. Tritare le noci e creare pezzetti piccoli. Successivamente, in una planetaria, lavorare prima le uova con lo zucchero, poi, aggiungere il latte, il burro fuso e la farina setacciata. Mescolare per qualche minuto e poi unire anche il lievito. Mescolare delicatamente con una frusta.

A questo punto, aggiungere le pere a pezzetti. Amalgamarle al composto e unire anche le noci a pezzetti.

Prendere una tortiera, rivestirla di carta da forno e poi versare al suo interno l’impasto. Far cuocere per circa 40 minuti.

Poi, a cottura ultimata, provvedere per la decorazione. Tagliare a fette sottili la pera lasciata da parte inizialmente. Prendere un pentolino e far sciogliere 2 o 3 cucchiai di zucchero nel succo di un limone. Successivamente, aggiungere le fettine di pera. Lasciar caramellare leggermente. Spegnere il fuoco e adagiare le fettine di pera sulla torta. Per un risultato ancora più goloso aggiungere anche qualche altra noce tagliata a pezzetti. La torta risulterà bella da vedere ma anche appetitosa da mettere sotto i denti.