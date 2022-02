Corri e scappa, come si dice, il Toro in questo 2022 ci entrerà praticamente sempre. Un po’ come l’Ariete. Tutti gli altri segni se ne facciano una ragione, “limitandosi” a diventare protagonisti a spot. Una settimana, magari 2 e forse 1 mese di fortune anche per tutti gli altri, che, altrimenti potrebbero diventare parecchio invidiosi. Non siamo noi, ma le stelle a prevedere chi la farà da padrone in questo 2022. Andiamo comunque a vedere quali saranno i segni protagonisti di febbraio secondo la nostra Redazione.

Giove e Sole a protezione dello Scorpione

Abbiamo più volte rimarcato che lo Scorpione potrebbe essere il segno outsider dell’oroscopo 2022. In questo momento, gode infatti ancora della protezione di Giove. Cosa che andrà avanti almeno fino a primavera. Giove che dovrebbe essere lo sponsor più indicato per la situazione professionale. Ma, oltre al pianeta più importante dello zodiaco, ecco arrivare in soccorso dello Scorpione anche il Sole e Venere. Una triplice alleanza che potrebbe condurre questo segno non solo all’apice professionale, ma anche a quello amoroso. Si prevede quindi un febbraio super positivo a 360 ° per i nati sotto questo segno.

Toro grandissimo protagonista di febbraio assieme ad altri 2 segni che potrebbero navigare nell’oro e nella felicità

Abbiamo anticipato all’inizio del nostro articolo che il Toro sarà protagonista anche nel mese di febbraio. La vita dei nati sotto questo segno sembra infatti un enorme cantiere, stracolmo di idee. Come lo Scorpione usufruirà di una alleanza a 3, lo stesso accadrà per il Toro a febbraio. Ma, con la variante Marte. Il dio della guerra sarà infatti al fianco del Toro per affrontare a viso aperto le battaglie lavorative. Questa, dunque la situazione per le stelle:

Marte complice nel lavoro;

Venere nell’amore;

Giove negli investimenti.

Attenzione, però a non commettere l’errore di reputarsi immortali e infallibili.

Quanti cambiamenti per il Capricorno

Toro grandissimo protagonista di febbraio, ma anche il Capricorno non scherza. In questo caso, come già ampiamente anticipato dall’astrologia nelle settimane scorse, c’è aria di cambiamenti. Venere è al fianco nell’amore e Marte nel lavoro. Attenzione anche alla Luna, in grado di portare buone notizie, soprattutto a chi avrà voglia e coraggio di mettersi in gioco. Tra febbraio e la primavera potrebbe esserci un cambiamento radicale, importantissimo e storico per il Capricorno. Quel famoso treno che passa una volta sola nella vita e va preso al volo. A costo di farsi del male saltandoci su.

Approfondimento

Saturno potrebbe premiare nei prossimi giorni questo segno favorendo guadagni e introiti economici anche inattesi