L’estate procede sotto i colpi sferzanti del caldo che pare non darci tregua. Questo però sembra non interessare granché ad alcuni segni che in questo periodo e fino alle fine di luglio vivranno un momento di stato di grazia.

Più in generale ci sono segni che questa estate faranno faville.

Ma purtroppo la ruota gira per tutti e nei prossimi giorni sembrano non esserci buone previsione sugli influssi di Stelle e Pianeti. Di seguito, infatti, vedremo che se Toro e Gemelli faranno la bella vita, per qualcun altro si prospetta un periodo complesso.

Luce in fondo al tunnel

Ad esempio fino al 22 luglio, quando finalmente il Sole entrerà nel suo segno, il povero Leone affronterà un periodo piuttosto turbolento. Incertezze sul lavoro e tensioni con gli affetti dipendono da una Luna piena appena passata che influenzerà in modo negativo il re della savana.

Senso di spossatezza e confusione, per fortuna, passeranno aprendo le porte ad un agosto decisamente più positivo grazie all’intervento di Urano. Tuttavia, fino ad allora “speriamo nel meglio aspettandoci il peggio”.

Tuttavia, sebbene le premesse non sembrino ottime, c’è un segno che per tutto luglio patirà qualche turbamento, ancor più del Leone.

Da inizio mese, infatti, c’è un segno che sta scontando le conseguenze degli influssi di Mercurio, il Pianeta del dialogo, anche con se stessi. Ed infatti sono moltissime le domande che in questo periodo si farà il segno della Vergine.

Toro e Gemelli faranno la bella vita ma secondo l’oroscopo 2022 questo segno passerà un luglio terrificante

In campo amoroso potrebbero insorgere gelosie e dubbi, probabilmente ingiustificati, ma accesi dal nervosismo. Il lavoro, da sempre un fiore all’occhiello per il segno della Vergine, comincia a diventare un peso e la voglia sembra venir meno. Fino alla fine del mese, purtroppo, si avrà la sensazione di fare le cose tanto per portarle avanti ma senza particolare trasporto.

Tuttavia, grazie al già citato Mercurio, luglio sarà un mese turbolento ma anche di riflessioni nelle quali non dobbiamo compiere l’errore di perderci. D’altra parte i momenti di crisi potrebbero essere anche lo spunto giusto per cogliere nuove occasioni e decidere di cambiare. La stanchezza che percepiamo in questo momento dipende dalle tante domande che ci frullano in testa, ma questo vuol dire che abbiamo voglia di rinnovamento. Se saputo sfruttare, questo luglio difficile sarà il trampolino per progetti più ambiziosi a partire dai primi di agosto.

Lettura consigliata

Sono questi 3 i segni più contraddittori di tutto lo zodiaco