Sono questi 3 i segni più contraddittori di tutto lo zodiaco

Il grande scrittore britannico Oscar Wilde diceva che i piaceri semplici solo l’ultimo rifugio delle persone complicate. Una visione questa che ribalta le prospettive e ci fa capire che, forse, l’umanità è nata per essere difficile da comprendere. Certo però ci sono alcuni segni che sembrano avere nel DNA qualche molecola misteriosa, che modifica all’improvviso il loro comportamento.

Alle volte sembra che il problema più che essere rappresentato dalle Stelle della nostra costellazione, risieda nella Luna. Con la Luna piena si atteggiano in un modo, con la Luna oscura all’opposto.

Per lo Scorpione questo è addirittura un vanto. Per tale ragione vince questa speciale classifica.

I figli di questa costellazione sono di ragionamento sottile, anche se talvolta preferiscono nasconderlo. Dicono sempre che è un fatto di prospettive e non lo fanno per piacere agli altri. Ritengono infatti che osservare significa comprendere. E comprendere significa gestire. Il punto è che per gli altri, tutto ciò, è semplicemente folle.

Per fortuna hanno la capacità di saper comunicare con una certa empatia.

Attenzione, però, perché in amore ci vuole chiarezza. Meglio allora mantenere alcuni angoli di certezza, mentre si costruisce la propria strategie a lungo termine. Sperando di non perdere la mappa del tesoro.

Non solo lo Scorpione ma anche altri 2 segni ballerini

I Gemelli si divertono a cambiare umore con la stessa frequenza del meteo, nel cielo di Londra. La loro fortuna è avere un ideale forte per cui lottare. Ma il punto sta nel fatto che vogliono fare di testa loro, per principio. Questo, però, li porta in contraddizione senza che se ne rendano conto. Insomma, se entrate nella loro macchina doveste volere un po’ d’aria fresca, non vi apriranno il finestrino, bensì ve lo chiuderanno.

Ma magari aspettatevi che lo aprano di loro spontanea volontà.

Ad ogni modo, nonostante queste incoerenze fisiologiche, ci sono alcuni punti su cui potranno costruire un futuro. Una fonte di energia inesauribile li fortifica nei momenti del bisogno.

Per quanto riguarda le sintonie in tema di amore queste vanno valutate caso per caso. Tendenzialmente alcune coppie si prenderebbero solamente a cornate.

Ma concludiamo con il terzo gradino del podio. Sembra incredibile ma sono questi 3 i segni più contraddittori.

Sono questi 3 i segni più contraddittori di tutto lo zodiaco

Il Sagittario è uno dei più grandi segreti di tutto il firmamento. Capace dei più grandi gesti e delle peggiori inefficienze. Questa contraddittorietà è spesso totalmente inconsapevole.

Per fare una metafora potremmo dire che i figli del Sagittario potrebbero sognare di fare soldi, solo per desiderare di finirli per poi contrarre altri debiti. È decisivo, nel suo essere talvolta inconcludente.

I figli del Sagittario hanno un loro disordine ordinato. Questo può portare con la stessa probabilità a grandi prospettive e a grandi errori. Potrebbe valere il detto che li si odia oppure li si ama, e che persino loro stessi non si conoscono fino in fondo.

