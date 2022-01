L’astrologia è un mondo ampio e immenso. Le stelle, infatti, possono dirci tanto del nostro futuro, ma anche del passato e del presente. Seguendo il loro corso, possiamo scoprire tratti della nostra personalità e di quella delle persone che ci circondano che forse non avevamo tenuto in considerazione. E, proprio per questo motivo, dovremmo sempre allargare i nostri orizzonti, soprattutto quando si parla di oroscopo. Infatti, molti credono che l’unico esistente sia quello occidentale, ma la realtà è tutt’altra. L’astrologia copre tutti gli angoli del Mondo e ogni cultura porta con sé i propri segni zodiacali e le proprie previsioni.

Secondo il meraviglioso oroscopo dei pellerossa è proprio questo il segno più romantico e leale di cui fidarsi sempre

Scoprire cosa prevede un oroscopo che proviene da un Paese lontano da noi può essere un’operazione incredibilmente interessante e affascinante. In questo modo, infatti, non solo ci avvicineremmo ad altre culture più facilmente, capendone alcuni aspetti, ma potremmo anche confrontare ciò che leggiamo con quello che il nostro oroscopo dice. In questo caso, oggi, vogliamo parlare dell’oroscopo dei pellerossa, un popolo ricco di storia, di cultura, arte e intelligenza. E, in particolar modo, vogliamo concentrarci su un segno che sembra essere contraddistinto da alcune caratteristiche davvero formidabili. Stiamo parlando del Puma, che appartiene a tutte le persone nate dal 19 febbraio al 20 marzo.

Il Puma, un segno leale e pieno di amore di cui dovremmo assolutamente tenere conto nella vita

Il Puma è un segno davvero incredibile secondo il calendario dei pellerossa. Coloro che sono rappresentati da questo animale, infatti, hanno delle caratteristiche invidiabili, che li rendono speciali e profondi. Stiamo parlando di persone dotate di una creatività incredibile, che riescono a porre su di sé l’attenzione senza sforzarsi minimamente. L’intelligenza e l’acutezza concreta dei Puma si riversa nel lavoro e nei rapporti sociali, che sono saldi e duraturi grazie alla fiducia che questo segno riesce a infondere. Per quanto riguarda l’amore, poi, stiamo parlando di persone fedelissime, che non tradirebbero neanche se fossero al limite. Inoltre, i Puma amano riempire di attenzioni romantiche il proprio partner per farlo sentire coccolato e amato. Anche in amicizia, questo segno si dimostra sempre leale e interessato al benessere dell’altro.

Dunque, ora lo sappiamo. Secondo il meraviglioso oroscopo dei pellerossa è proprio questo il segno più romantico e leale di cui fidarsi sempre. Il Puma ovviamente, come tutti i segni, ha anche dei difetti. Si tratta di un segno che ricerca consensi continui e che ha bisogno di essere accettato e di sentirsi benvoluto. Inoltre, è piuttosto permaloso.

