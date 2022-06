Saranno le giornate più lunghe e soleggiate, la possibilità di andare in vacanza o le reminiscenze dell’infanzia a rendere l’estate un periodo così magico. Qualunque sia la ragione, ammettiamolo, un po’ tutti vivono questo periodo dell’anno con la speranza che qualcosa di bello accada.

Beh ci sono ottime notizie in arrivo perché pare proprio che a quanto dicono Stelle e Pianeti per qualcuno sarà un’estate di soldi, fortuna e grande amore.

Sembra infatti che le previsioni estive promettano davvero bene per i segni di cui parleremo in seguito.

Ritorno in pista

A quanto prevede l’oroscopo, l’estate 2022 sarà un periodo di rivincita per chi nei mesi passati ha vissuto un po’ di scombussolamento. Primo della lista sarà il segno del Leone che finalmente sembra vedere la luce in fondo al tunnel. I tanti pensieri per la testa dell’ultimo periodo hanno affaticato il re dello zodiaco ma ci sono buone notizie all’orizzonte.

Giove influirà in modo positivo donando la motivazione persa da tempo, migliorando le condizioni economiche grazie ad uno slancio lavorativo. Torna anche la voglia di ritrovare l’amore. Le coppie saranno riaccese da nuova passione mentre i single saranno pronti a ributtarsi in pista.

Vento d’estate

Saranno poi Giove e Marte a regalare un’estate di successi, a partire dal mese di giugno, a chi è nato sotto il segno dell’Ariete. Quello che arriva sarà un periodo ricco di avventure e, pertanto, il momento giusto per affrontare una vacanza esotica. La combinazione degli influssi dei due Pianeti, inoltre, sembrerebbe essere favorevole per la conclusione di affari di un certo spessore con buon ritorno economico. Unico accorgimento sarà quello di rimanere lucidi e non sedersi sugli allori a seguito dei successi. Bene anche il campo amoroso che raggiungerà il culmine a metà agosto grazie agli influssi della Luna.

Sarà un’estate di soldi, fortuna e grande amore per questi segni baciati dalla sorte secondo l’oroscopo 2022

Il cielo diventa favorevole anche per i nati Vergine che però dovranno saper attendere. Giugno e luglio meglio dedicarli a recuperare le forze spese negli ultimi mesi mentre le vere sorprese saranno ad agosto. La fortuna bacerà il segno della Vergine sotto tutti i punti di vista portando un’ondata di fortuna. Questo potrebbe voler dire un affare di lavoro andato bene, una vincita al gioco, o magari il ritrovamento in tasca di una moneta da migliaia di euro.

Attenzione invece per i Bilancia che si troveranno con Giove e Marte in opposizione, così come accadrà per il segno del Cancro. Tuttavia non facciamoci spaventare perché, nonostante le difficoltà, riscopriremo il valore dei veri affetti.

Lettura consigliata

Pochissimi se lo aspetterebbero ma è proprio questo il segno zodiacale più intelligente di tutti