Ci sono dei colori che stanno bene sugli occhi marroni, altri che stanno bene sugli occhi verdi o azzurri. Oggi infatti spiegheremo come valorizzare gli occhi con i giusti colori dell’ombretto. In questo modo non si faranno più errori cromatici, e gli occhi brilleranno più che mai. Soprattutto ora che sono la parte del viso più esposta.

Valorizzare gli occhi con i giusti colori dell’ombretto

Seguiremo i tre colori principali degli occhi e per ogni colore faremo vari accostamenti cromatici che si possono usare. I colori principali sono tre: marrone, verde e azzurro. E quindi quali sono gli ombretti da usare? Per spiegare i colori dell’ombretto da scegliere seguiremo la teoria dei colori complementari e degli opposti.

Occhi marroni

Per gli occhi marroni quindi si possono usare le sfumature nocciola. Si può usare il cioccolato, il marrone scuro, il bronzo, la terra e sabbia. Si possono usare anche i colori come giallo, arancione e rosso. E sorprendentemente si può usare anche una bella tonalità di blu.

Occhi azzurri

Come per quelli marroni, si può giocare con tutte le tonalità dell’azzurro. Partendo dal blu profondo mare fino ad arrivare a celeste del cielo, ma anche al grigio perla. Utilizzando lo stesso colore non si avrà uno stacco netto, ma si avrà un risultato più disteso. Ma gli occhi azzurri sono divini anche con l’oro, con il bronzo e con i colori aranciati. In questo modo si dona lucentezza allo sguardo.

Occhi verdi

Il verde si accosta perfettamente ai toni del rosso, creando uno stacco netto. Infatti si può usare l’ombretto color rosso, bordeaux, viola e melanzana. Per creare invece continuità si possono usare i colori che presentano pigmentazioni verdi come l’acquamarina e lo smeraldo.

Ovviamente questi colori si possono anche mixare. Quindi magari si può usare la matita rossa sugli occhi verdi e l’ombretto bordeaux. Con il trucco si può giocare tranquillamente.

