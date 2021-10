Oggi scade un setup annuale che potrebbe dispiegare effetti per diverse settimane se non mesi. A cosa porterà questa scadenza? Wall Street nel giorno di setup come reagirà? Al momento gli swing in corso sono ribassisti e fino a quando non si formerà inversione, si preventiveranno ulteriori ribassi.

Quali sono i livelli dei prezzi da monitorare per la giornata odierna e per i giorni successivi?

Dow Jones

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 34.411.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 14.500.

S&P 500

Tendenza ribassista. Inversione rialzista con una chiusura odierna superiore a 4.356.

Wall Street nel giorno di setup come reagirà? Focus su 5 titoli guida

Abbiamo appena visto come sono impostati i grafici dei principali listini azionari, ora ci concentreremo su 5 titoli ad ampia capitalizzazione. Essi sono: Amazon (NASDAQ:AMZN), Apple, Facebook, Google, Microsoft.

Amazon, ultimo prezzo a 3.189,78. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 3.415,57, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2.850 e poi 2.500. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 3.280. Mantenere le posizioni ribassiste.

Apple, ultimo prezzo a 139,14. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 145,96, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 115,84. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 142,21. Mantenere le posizioni ribassiste.

Facebook, ultimo prezzo a 326,23. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 356, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 300/280. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 336. Mantenere le posizioni ribassiste.

Google, ultimo prezzo a 2.673,19. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 2.839, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 2.470 e poi 2.200. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 2.621. Mantenere le posizioni ribassiste.

Microsoft, ultimo prezzo a 283,11. Fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera e poi settimanale superiore a 297, i prezzi potrebbero continuare a scendere in poche settimane verso l’area di 253 e poi 237. Primo indizio rialzista in seguito ad una chiusura giornaliera superiore a 288. Mantenere le posizioni ribassiste.