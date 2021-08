Alcuni saranno felici, altri meno e altri ancora non potranno nemmeno più fare questo taglio. Quello che, però, è certo è che torna questo taglio di capelli anni Novanta che renderà tutti un po’ più giovani. Sta spopolando nelle nuove generazioni che lo portano, forse ignari del fatto che per alcuni non è proprio una novità. Ma per loro, invece, lo è. Un po’ come quando alcuni accessori tornano di moda: per alcuni può essere una novità per altri, invece, no.

Leonardo Di Caprio e Brad Pitt lo portavano

Erano i lontani anni ’90, che poi se ci pensiamo bene tanto lontani non sono. Andavano di moda i jeans a vita bassa e le t-shirt che mostravano la pancia. Online si possono trovare alcuni red carpet che solo a guardarli, sorge spontanea la domanda: “Ma io mi vestivo così?”. Per scoprirlo possiamo prendere gli album fotografici, ma forse è meglio non saperlo.

Ad ogni modo, non sono stati degli anni del tutto da dimenticare. Gli anni ’90 ci hanno regalato Leonardo Di Caprio in “Titanic”, il primo romanzo di Harry Potter, la serie TV “Friends” e Bill Gates che investe 150 milioni in Apple per evitare che questa finisse in bancarotta. Ecco, dopo che abbiamo “sbloccato” un ricordo, per citare espressioni social di ultima generazione, direttamente dagli anni ’90 torna la frangia a tendina. Sì, proprio quella che avevano Leonardo Di Caprio e Brad Pitt. Anche se torna meno precisa, un po’ più wild e senza gel.

Torna questo taglio di capelli anni Novanta che renderà tutti un po’ più giovani

Quindi, non ci resta che tornare agli anni ’90 con la frangia a tendina, sempre che i nostri capelli ce lo permettano. E che sia chiaro, parliamo solo del taglio e non dei colpi di colore, quella è un’altra storia che speriamo rimanga solo storia. Ma chi sono i ragazzi che oggi portano questo taglio di capelli? Dylan Spruose, famoso attore gemello della star televisiva “Riverdale” Cole Sprouse, ama questo taglio di capelli. Un altro è Shawn Mendes che con la sua ultima hit sta raggiungendo la vetta delle classifiche. E poi c’è il cantante Harry Styles, i tiktoker Jacob Rott e Luis Freitag e l’influencer Nic Kaufmann. Insomma sembra proprio che le nuove generazioni amino questo taglio di capelli. E chi ha i capelli lunghi può tranquillamente cimentarsi da solo nel realizzare questa pettinatura. Oppure, si può chiedere aiuto al proprio barbiere realizzando un taglio ad hoc.

