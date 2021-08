La cycas è una pianta tropicale dalle origini molto antiche. Infatti, la sua comparsa sulla Terra risale probabilmente a prima dei dinosauri. Utilizzata per scopi ornamentali, il suo aspetto è molto simile a quello di una piccola palma. Ma non facciamo confusione, perché appartengono a due specie vegetali differenti.

È caratterizzata da un fusto eretto cilindrico dal quale spuntano delle foglie lunghe e pennate di colore verde brillante. Le cycas sono piante dioiche, cioè producono fiori maschili o femminili. Ecco perché devono essere piantate sempre vicine per potersi riprodurre.

Qualche piccolo accenno su come curare la cycas

Le cycas sono piante sempreverdi, ornamentali e caratterizzate da una crescita molto lenta. Possono essere coltivate in giardino o in vaso anche in casa.

Una pianta molto semplice da coltivare perché non necessita di particolari cure. Anche se richiede qualche piccola accortezza. Si adatta molto bene a qualsiasi tipo di situazione, ma piantiamola sempre in un luogo molto luminoso, purché non sia esposto ai raggi diretti del sole e alle correnti d’aria.

Per crescere sana e rigogliosa ha bisogno di un terreno fertile, ben drenato e misto. Le innaffiature dipendono molto dalla stagionalità. Infatti, in inverno bastano solo le acque piovane, mentre durante la stagione più calda dovremmo intervenire con le irrigazioni più frequenti. Facciamo sempre molta attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero provocare dei problemi alle radici.

Pochi sono a conoscenza di questo piccolo trucchetto per proteggere la cycas dal freddo

Abbiamo ribadito prima che la cycas è una pianta molto resistente e che si adatta facilmente a qualunque tipo di situazione. Ma facciamo sempre attenzione ai parassiti. In particolare, questa pianta teme molto la cocciniglia, un piccolo insetto che colpisce le foglie e può distruggere tutta la pianta. Per proteggerla possiamo utilizzare dei prodotti chimici o usare questi incredibili insetticidi naturali per eliminare i pidocchi dalle piante.

La cycas è una pianta tropicale, quindi, non tollera le temperature al di sotto dello zero, la neve e le gelate. Infatti, se la pianta è coltivata in vaso si consiglia, nei mesi molto freddi, di spostarla all’interno di un ambiente protetto. Se invece è coltivata in giardino, in pochi sono a conoscenza di questo piccolo trucchetto per proteggere la cycas dal freddo. Ecco che possiamo ricoprire la nostra pianta con un cappuccio o dei teli che la ripareranno dalle intemperie esterne ed eviteranno che il gelo bruci le foglie. Queste coperture consentono alla pianta di ricevere la luce del sole, sono traspiranti, impermeabili e di un materiale industriale simile al tessuto.