Dormire e riposare adeguatamente è fondamentale per la nostra salute e per sentirci bene.

Facendo ciò saremo più attivi e carichi, così oltre a risultare meno nervosi avremo anche più energia durante la giornata.

L’ansia e l’insonnia possono essere strettamente correlate infatti la prima può essere una conseguenza della seconda e viceversa.

Questo avviene perché la mancanza di sonno stimola la parte del cervello associata all’ansia, alla depressione e ad altri disturbi psichici.

Allo stesso tempo chi è soggetto all’ansia fa spesso fatica a dormire.

Questa difficoltà è spesso accompagnata da pensieri ossessivi, stress eccessivo, preoccupazioni persistenti e problemi gastrointestinali.

È importante prendersi cura di sé cercando delle soluzioni al proprio malessere e ricorrendo all’aiuto di uno specialista o di chi ci è vicino.

Pochissimi la comprano ma quest'acqua potrebbe combattere l'ansia e favorire un sonno migliore

In pochi sanno che basta coltivare questa pianta in casa per combattere lo stress e l’ansia ma c’è un’alternativa meno impegnativa.

Stiamo parlando dell’acqua di rose che si ottiene estraendo l’essenza dei petali di piante appartenenti al genere Rosa e alla famiglia delle Rosacee.

È molto utilizzata nella cosmetica, infatti generalmente abbiniamo questo prodotto alla cura del viso.

Grazie alle sue proprietà è ottima per idratare, lenire la pelle e renderla morbida e vellutata.

Non tutti sanno che questo prodotto ha delle straordinarie proprietà rilassanti che potrebbero aiutarci in caso di ansia.

Grazie al suo profumo l’acqua di rose potrebbe favorire il nostro benessere emotivo, facendoci rilassare e quindi garantendoci un sonno migliore.

Sia in Asia che in Europa viene spesso utilizzata anche in molte cerimonie religiose.

Questa abitudine è dovuta proprio alle sue proprietà calmanti e rilassanti che contribuiscono a creare un’atmosfera mistica.

Con i petali di rosa si può anche preparare in casa un decotto da bere, basterà procurarsi petali di rose e acqua.

Assumendolo in questo modo sfrutteremo le sue proprietà toniche, astringenti e disinfettanti.

Per prima cosa, dovremo posizionare i petali in una pentola con l’acqua e portarla al bollore.

A questo punto copriamo la pentola per non far uscire il vapore e lasciamola sul fuoco basso per circa un quarto d’ora.

Trascorso questo tempo spegniamo il fuoco e procediamo filtrando il tutto.

A questo punto non ci resta che versare la tisana di rose preparata in una tazza e sorseggiarla.

Pochissimi la comprano ma quest’acqua potrebbe combattere l’ansia e favorire un sonno migliore, è fondamentale prenderci cura anche della nostra salute mentale.

Altri utilizzi

Non tutti sanno che l’acqua di rose è un ingrediente fenomenale per purificare e detergere la pelle del viso.

Basterà solamente mescolare in parti uguali: miele, zucchero e acqua di rose, così otterremo un prodotto naturale sensazionale.

Dopo aver applicato questo composto sulla pelle dovremo massaggiarlo attentamente e poi sciacquarlo con acqua tiepida.

