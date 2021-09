Ci sono mille modelli. È una giacca super versatile e adatta a tutte. Per un look chic, sofisticato e senza impegno, questa bellissima giacca di moda in autunno è un successo che viene dritto dal passato. Nonne, bisnonne e mamme, chiunque ne ha una in casa che passa di generazione in generazione.

Il primo pensiero, quindi, che uno può fare, è che stiamo parlando di una giacca datata e che non mette nessuno. Invece no, è uno dei pezzi cardine della moda. E un’azienda in particolare ha fatto diventare questa giacca uno dei suoi capi più iconici. Un vero evergreen. Quella giacca che vedi a distanza di chilometri e pensi: “Ah sì, è proprio lei”.

Questa giacca fu inventata da Coco Chanel e da quel giorno è diventata simbolo del marchio. Ancora oggi sono presenti queste giacche in ogni collezione. Stiamo parlando della giacca di tweed, un giacca romantica, elegante, sofisticata e chic. Una giacca che ogni donna dovrebbe avere nell’armadio.

Oggi la giacca in tweed si reinventa: cambiano le linee, i materiali e i colori. La giacca in tweed è stata realizzata da Chanel ed è simbolo di emancipazione femminile. Infatti rappresenta il blazer maschile, ma declinato per il guardaroba femminile. Una giacca leggera che lascia il corpo libero, ma lo impreziosisce grazie ai bottoni gioiello, le catene e i dettagli preziosi.

La giacca in tweed nelle collezioni di oggi

Per l’autunno inverno 2021 le proposte della giacca in tweed sono veramente tante. E partiamo allora con qualche idea di giacca. Oltre ovviamente al marchio francese Chanel, che inserisce sempre questo modello in collezione, c’è ad esempio anche Gucci che ha realizzato una giacca in tweed a righe.

Alessandra Rich invece la immagina corta in tweed a quadri bianco e neri. B+ab realizza un giacca color rosa con quattro tasche e con bottoni oro. Tagliatore invece realizza un blazer doppiopetto multicolor. Elisabetta Franchi la disegna bianca con decorazioni. Pinko ne fa una in versione country color rosa.

Blumarine segue la strada delle decorazioni di Elisabetta Franchi, ma la tinge di rosa pastello. Emporio Armani utilizza invece le sfumature di bianco, nero e blu per la sua giacca in tweed. Il blu è usato anche nella giacca di Sandro Paris, ma a questo colore abbina il grigio, il giallo e il rosa.

Approfondimento

