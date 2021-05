Non tutti conoscono gli straordinari effetti che ha il collutorio quando usato per pulire e igienizzare casa

Sembra incredibile ma non lo è, proprio grazie alle sue proprietà antisettiche e antibatteriche e al suo profumo alla menta, possiamo pulire casa col collutorio. Non solo, per fare la felicità di chi ama il riciclo e l’ambiente, è anche possibile preparare un fantastico collutorio naturale fatto in casa.

Vediamo allora, anche se non tutti li conoscono, gli straordinari effetti che ha il collutorio quando usato per pulire e igienizzare casa.

Che cosa fa il collutorio

Il collutorio non è altro che una soluzione, antisettica e antibatterica, che viene utilizzata in supporto ai classici metodi di igiene orale. Generalmente, questo, contiene acqua, dolcificanti cariogeni come lo xilitolo e significative quantità di alcol: una combinazione di elementi che garantisce gli effetti benefici per il cavo orale e non solo.

Se pensiamo per bene alle fantastiche proprietà di questa sostanza, perché allora non pensare di sfruttarle anche in altri modi? Rimarremo davvero stupiti dell’utilità e dell’efficacia che il collutorio potrà avere come rimedio della nonna per una casa più pulita e meglio igienizzata.

3 incredibili usi alternativi

Prima di tutto, il collutorio è perfetto per pulire e rinfrescare la lavatrice, disinfettando e igienizzando a fondo anche quelle tubature più ostinate. Basta versare una tazza bella piena di collutorio nel cestello della lavatrice e far partire un ciclo di lavaggio a caldo: in questo modo l’effetto antisettico ci aiuterà a liberarla velocemente da detriti e muffe.

Allo stesso modo, potremmo anche usare il collutorio per ripulire lo scarico del lavandino, eliminando in questo modo anche gli odori più spiacevoli. Dovremmo soltanto versare una tazza di collutorio e lasciare ad agire per 30 minuti, risciacquare poi con acqua calda e il gioco è fatto.

Infine, possiamo anche usare questo fantastico prodotto per pulire e sanificare gli schermi di tablet, computer e smartphone. Grazie a una sola goccia di prodotto e un panno non avremmo più problemi di schermi macchiati e sporchi. Allora, anche se non tutti conoscono gli straordinari effetti che ha il collutorio quando usato per pulire e igienizzare casa, noi potremo dire di sì.

