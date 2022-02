Ci siamo mai chiesti perché ogni volta che mangiamo ci cola il naso? Questo sintomo viene soprattutto nel caso in cui si mangino cibi piccanti o troppo caldi. In questi casi non è una cosa per cui bisogna preoccuparsi troppo. Infatti, soprattutto nel caso di cibi piccanti, questi innescano una forte produzione di muco che letteralmente cola dal naso. Quando soffriamo di congestioni nasali alcuni consigliano, per esempio, di fare dei suffumigi con lo zenzero e il bicarbonato. O direttamente di berlo in tisane e infusi bollenti. Ma, oltre ai cibi piccanti e troppo caldi, avere un naso che cola con frequenza giornaliera potrebbe essere il presagio di qualcosa di più grave di un semplice raffreddore.

Le allergie stagionali

Il naso che cola viene definito con il termine rinorrea, ovvero una perdita eccessiva di muco o verso l’esterno o verso la gola. A causarlo possono essere una serie di patologie anche poco gravi e molto comuni. Se pensiamo al periodo primaverile ormai alle porte, ci vengono in mente le temutissime allergie stagionali ai pollini, alle graminacee etc. In questi casi oltre al naso che cola, avremo anche starnuti, occhi gonfi e lacrimanti (nei casi più acuti). Ancora, la rinorrea può essere associata anche al comunissimo raffreddore, sinusite, influenza o rinite. Curare la febbre e i sintomi influenzali o assumere un antistaminico potrebbe essere la soluzione più efficace. Ma nel caso di patologie di grado più elevato, queste potrebbero anche non essere sufficienti.

Oltre ai cibi piccanti e troppo caldi il naso che cola è un sintomo che potrebbe presagire questo tipo allergia molto pericolosa

Nel caso specifico del naso che cola dopo mangiato si potrebbe pensare ad altre patologie come rinite allergica o rinite gustativa, che non è altro che una variane della prima. La rinite gustativa dà sintomi quali tosse, starnuti e naso che cola e rappresenta una forte sensibilità dell’organismo ai cibi caldi o piccanti. In questi casi il fastidio è lieve e passa in poco tempo. Nel caso della rinite allergica, invece, il fastidio potrebbe durare anche per diverso tempo. I sintomi che si percepiscono sono naso chiuso che cola, prurito a occhi, bocca, gola e pelle, occhi asciutti e lacrimanti, starnuti e senso di fatica. Questa patologia colpisce dal 10 al 40% della popolazione mondiale e non riguarda solo intolleranza al pelo di animale, alla polvere o al polline. Spesso questi sarebbero l’avvisaglia di allergie alimentari.

Questi sintomi si potrebbero verificare anche a distanza di due ore dalla consumazione del pasto e si associano ad altri fastidi. Mancanza di respiro, voce rauca, prurito diffuso, gonfiore di alcune parti del viso, come bocca, lingua, gola o addirittura gonfiore del corpo. Il naso che cola è quindi un sintomo che potrebbe indicare questa patologia. Nei casi più gravi, le allergie alimentari possono essere anche molto pericolose per la persona che non sa di averle. Quindi, nel caso si riscontrassero è consigliato rivolgersi ad un medico specializzato e fare tutte le verifiche del caso.

